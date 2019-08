Do Moravskoslezské ligy nově vrácené B mužstvo Baníku má svůj domácí stan a stadionku v obci s něco víc než dvěma tisící obyvatel. Blanenští tam byli velmi blízko zisku všech tří bodů.

Po vyrovnaném průběhu jim vedení zajistil Daniel Přerovský, když do sítě poslal míč odražený po rohovém kopu. Bohužel krátce před koncem zapadl do blanenské sítě balon ze skrumáže před jejich brankou. „Před zápasem bych remízu bral, po zápase převažuje trochu zklamání, protože si myslím, že jsme tu koncovku mohli zvládnout. Další věc je, že za stavu 0:1 jsme měli příležitosti, které jsme měli zakončit gólem. Byly to takové brejkové situace, které jsme mohli proměnit,“ jak bylo uvedeno, trochu s rozpaky komentoval Zbořil dělbu bodů.

Mladý Baník vytěžil z prvního utkání v Novém Městě na Moravě s Vrchovinou jen bod a o to víc si chtěl s nováčkem přidat kompletní tři. Prezentoval se očekávaným stylem. Velmi běhavým a s výbornou individuální technikou všech hráčů. „Herně byli lepší a hlavně na míči, ale fotbal se rozhoduje ve vápnech a my jsme měli víc šancí. Paděra, po tom, co přišel na hřiště, dvě, po jedné Štrombach a Přerovský. Mohli jsme odskočit na dva nula a mohlo být zameteno. Tak jsme dostali smolný vyrovnávací gól. Centr do našeho vápna prakticky trefil jejich hráče. Přitom jsme tam byli v dostatečném počtu, prostě smůla,“ přidal Zbořil další argumenty, proč mu jen bod moc nestačí.

Blanenský lodivod udělal v sestavě několik změn. Po dlouhé době nebyli v základu Ondřej Paděra a David Bednář, naopak představila se tam nová tvář. Sto osmdesát sedm centimetrů vysoký šestadvacetiletý útočník Matěj Schwendt, který přišel s druholigovým zkušenostmi z Třince. „Měl by výrazně vylepšit naši ofenzívu. Po prvním zápasu ho ještě nebudu veřejně hodnotit. A Paděra s Bednářem? Na post defenzivního štítu jsme tentokrát zvolili Radka Buchtu. Máme široký kádr a hráče budu točit zápas od zápasu a podle soupeře. Škoda, že Ondra Paděra, po té co naskočil, neproměnil aspoň jednu ze svých dvou šancí, mohl zápas rozhodnout,“ vysvětlil trenér FK, který byl spokojený s kvalitní defenzívní činností svého týmu.

Ve třetím kole nastoupí Blansko doma proti další prvoligové záloze. V neděli dopoledne (10.15) přivítá na svém stadionu v Údolní ulici Fastav Zlín B, který včera na domácím hřišti podlehl Vrchovině 0:1.

FC Baník Ostrava B – FK Blansko 1:1

Poločas: 0:0. Branky: 85. Pak – 73. Přerovský. Rozhodčí: Slabý – Černoevič, Macrineanu. ŽK: Velner, D. Buchta (oba Baník). Diváků: 345. Hráno v Markvartovicích.

Ostrava B: Murin – D. Buchta (59. D. Žák), Celba, Hasala, Velner - Bolf (70. Pak), Mooc, Kaloč, Foltyn (79. Raab), Russmann (85. Ptáček) - Lokša. Trenér: Daniel Tchuř.

Blansko: Doležal – Sedlo, Huška, Štrbák, Šulek – R. Buchta – Přerovský (79. Traore), Urbančok (70. Paděra), Štrombach, F. Žák (82. Feik) – Schwendt (59. Bednář). Trenér: Zbyněk Zbořil.