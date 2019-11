Jaký byl váš osobní odhad možností mužstva?

I když jsme už v zimě přiváděli hráče s výhledem na MSFL a po postupu jsme se snažili o doplnění mužstva vytipovanými hráči, tak musím přiznat, že se nám vůbec nedařilo. Nakonec jsme sáhli na Slovensko a tento tah nám vyšel. Těžko se samozřejmě odhadovaly možnosti mužstva, protože jsem měl velký respekt k rozšířené soutěži, do které naskočily béčka ligových mužstev, ale v tréninku jsem cítil sílu a kvalitu. Zápasy v letní přípravě nám moc nenapověděly, ale už od úvodních kol MSFL jsem z toho měl dobrý pocit.

Obecně se soudí, že kvalita vašeho kádru o hodně vyšší než ostatních soupeřů?

To si nemyslím. Kvalitní kádry má více mužstev v popředí tabulky, ale my jsme měli obrovskou výhodu v konkurenci, která tady je. Hodně zápasů jsme dokázali rozhodovat po vystřídání, zvyšovali jsme tempo zápasů a častokrát i kvalitu hry. A další důvod je, že jsme prošli podzimní částí až na poslední dvě kola víceméně bez zranění.

FK Blansko (MSFL - podzim 2019)

- Tabulka: 1. Blansko 17 11 3 3 33:11 36

- Doma: 1. Blansko 9 9 0 0 26:4 27

- Venku: 8. Blansko 8 2 3 3 7:7 9

- Nejlepší střelci: 7 - Martin Sedlo, 6 - Matěj Schwendt, 5 - Filip Žák, 4 - Daniel Přerovský, 3 - Dominik Urbančok atd.

Které posily byly pro tým nejpodstatnější? A do jaké podoby se vykrystalizovala optimální jedenáctka, případně osa týmu?

Osa je jasně složená ze zkušených hráčů hlavně v defenzivě, od které jsme se odrazili. Doležal v bráně prokazoval obrovskou kvalitu, stopeři Huška se Štrbákem, který nechyběl ani minutu, si sedli nejenom na hřišti a Buchta na štítu, to byla záruka v podstatě nejlepší defenzivy v soutěži. (spolu s Rosicemi, pozn. red.) Do útočné fáze jsme hráče točili podle soupeřů, momentální formy a musím říct, že si s tou rotací poradili a všichni ji přijali.

Na domácím trávníku jste neztratili ani bod a dokonce jste neměli ve většině zápasů s vítězstvím problémy. Proč se nedařilo na soupeřových hřištích?

Každý chce vyhrávat doma a nám se to dařilo. Bylo to vždy před fantastickou návštěvou, což nikdo nečekal, že v Blansku bude až takový zájem o fotbal. Po každém domácím zápase jsem opakoval, že před takovou návštěvou se klukům hraje líp a hrozně si toho v kabině vážíme. Všichni naopak víme, že bilance venku není dobrá. V půlce podzimu jsem říkal, že jestli chceme hrát nahoře, tak musíme vozit vítězství i z venku. Povedlo se na Slovácku a v Brodě, ale devět bodů z venku je málo. Máme na čem pracovat, venku klukům nešla hlava hlavně ve vstupech do zápasů a v některých zápasech jsme měli i špatnou produktivitu. Ale tvrdím, že v této soutěži může porazit každý každého a zvlášť venku to je těžké pro všechny včetně nás.

Máte nějaký svůj vlastní recept na vedení hráčů tak zvučných jmen?

Respektuji všechny hráče, nejenom zvučná jména. Ne s každým si sednete na první dobrou a problémům se nevyhne nikdo, ale snažím se k hráčům chovat férově po celou kariéru. Když nepřesvědčíte hráče, ať jdou s vámi, tak nikdy úspěch neuděláte. A v Blansku funguje kabina perfektně.

Pro vaše fanoušky ze současného postavení pro jarní část jednoznačně vyplývá postup do druhé ligy. Jak tuto „metu“ vidíte vy?

Zvládli jsme zatím jen podzim. Jaro bude ještě hrozně těžké, máme Frýdek, Uničov i Sigmu venku a tyto zápasy nám napoví, jaké budou naše ambice. Já se opravdu o postupu bavit nechci, to není jen otázka na sportovní úsek, ale hlavně na vedení klubu. To musí jít ruku v ruce, jak sportovní stránka, tak fungování klubu a zázemí.

Zimní příprava musí být náročnější než byla v divizi. Co hlavního plánujete?

Začínáme v úterý 7. ledna, máme kvalitní soupeře, chystáme soustředění. Opět se využije naše umělá tráva, která prošla údržbou a myslím si, že tréninkové podmínky v Blansku jsou super. Budeme mít i herní konfrontaci s druholigovými soupeři Zbrojovkou, Líšní a Prostějovem. A jak vždy říkám, příprava se bude hodnotit až podle výsledků na jaře.

I přes nespornou kvalitu kádru zřejmě přijdou další posily. Asi stejně jako loni už s výhledem na vyšší soutěž. Jména asi v této fázi neřeknete, ale které posty byste posílil vy?

V konkurenci regionálních týmů jsme v létě měli velký problém dotáhnout do konce vytipované hráče. Teď máme více času a věřím, že budeme úspěšnější. Blansko se stává dobrou adresou s ambicemi, a to je vždy bonus pro jednání s hráči. Uvidíme, co se podaří dotáhnout ke zdárnému konci, priority máme jasně dané, ale o nich mluvit zatím nebudu.

Od kterých soupeřů očekáváte na jaře největší tlak?

Před vzájemným zápasem s Frýdkem jsem to řekl jasně. Frýdek považuji za největšího favorita na postup a za tím si stojím. Kousat bude Sigma i Uničov a může vyplavat klidně někdo další. Naše podzimní výkony a umístění jsou spíše závazkem, než povinností a já udělám všechno pro to, abychom byli na jarní odvety nachystaní tzv. „čeřit vodu“ až do konce sezony.