Klub se aktuálně připravuje na boj o postup ve třetí lize, či boj o udržení v lize druhé, jak probíhají tyto přípravy ze sportovního hlediska?

Shrnul bych to do jednoho slova - nejistota! Připravujete se na soutěž a nevíte, kterou. Nevíte, ke kterému datu cílíte přípravu. MSFL má začínat 9.8. a F:NL 23.8. Většina oslovených hráčů má podmínku, že podepíší jen pro druhou ligu. Není to komfortní situace pro nikoho, vedení ani hráče. Nezbývá než doufat, že se co nejdříve rozhodne, protože to pak bude opravdu hektické.

Situaci v první a druhé lize výrazně komplikuje Karviná, kde se vyskytly případy nakažení COVID-19. Jak se na tuto situaci díváte?

Nemá cenu komentovat věci, které nemůžete ovlivnit. Já si jen přeji, ať máme co nejdříve jasno, co bude Blansko příští sezónu hrát.

Dle slov předsedy jste plně odpovědný za chod A mužstva, jak tuto důvěru vnímáte?

Řeknu to úplně natvrdo. Udělal se tady obrovský kus práce, hlavně na poli sportovním, kde za vzestupem Blanska stál jednoznačně pan Merta. Nejenom tím, že vytvořil podmínky pro příchod hráčů, ale většinu jednání s nimi a kluby vedl sám a vím, co je za tím práce a hlavně času. Dostali jsme se někam, kde by to nikoho před pěti lety ani nenapadlo. Stojíme na prahu profesionálního fotbalu a to už nemůže stát na jednotlivcích, ale je potřeba celé to prostředí dostat na jednu loď a táhnout za jeden provaz. V Blansku a okolí je velký divácký potenciál, cítíme podporu města Blanska, ale bez vstupu dalších partnerů prostě profesionální fotbal dělat nemůžete. A do toho teď tahle "divná" doba po nebo stále ještě v průběhu koronaviru. Je to obrovská výzva nejen pro mě, ale pro všechny kolem fotbalu v Blansku. A jestli to zvládneme a na podzim budeme chodit v Blansku na druhou ligu, tak klobouk dolů, ale bude to jen začátek boje.

Blanenský klub čekají změny nejen na sportovním poli, ale i na poli managmentu. Jak se aktuálně vyvíjí situace v tomto segmentu?

Souvisí to s mojí předešlou odpovědí. Druhou ligu nemůže dělat pár lidí. Z LFA chodí manuál skoro na vše a je to pro nás v mnohém nové. Nechceme jít cestou pokus-omyl, ale je mi jasné, že vše nepoběží tak hladce, jak si představujeme. Mojí snahou snahou bude vytvořit tým lidí kolem sebe, kteří budou mít nápady, chuť a pak i odpovědnost za jednotlivé segmenty.

KRYŠTOF SEVERA