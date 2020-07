Blanenský fotbalový klub prochází velice složitým obdobím. Po jarní změně předsedy nastala dobře známá situace s ukončením MSFL a následně dlouhá doba nejistoty a příprav na novou sezonu. Bude hrát třetí ligu, nebo postoupí do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY?

Fotbalisté Blanska (červené dresy) v přípravném utkání porazili na vlastním trávníku MFK Vyškov 2:0. | Foto: Deník / Zdeněk Vlach

„Připravujete se na soutěž a nevíte kterou. Nevíte, ke kterému datu cílíte přípravu. Třetí liga má začínat 9. srpna a druhá 23.srpna. Většina oslovených hráčů má podmínku, že podepíše jen pro druhou ligu. Není to komfortní situace pro nikoho, vedení ani hráče. Nezbývá než doufat, že se co nejdřív rozhodne, protože to pak bude opravdu hektické,“ uvedl generální ředitel klubu Zbyněk Zbořil.