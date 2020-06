Blanenští fotbalisté naskočili do tréninku před týdnem a odehráli dvě přípravná utkání. Do nich zatím jedenatřicetiletý záložník nezasáhl. „Jsem na Slovensku v Trnavě, kde bydlím. Domluvil jsem se s klubem, že mě na dva týdny uvolní. Narodilo se nám miminko, takže běhám a vyřizuji různé věci. Příští týden už se v Blansku ukážu, přes hranice mě pustí,“ vysvětlil fotbalista, který zaznamenal pětadvacet branek v nejvyšší české soutěži.

Harba přišel do blanenského kádru v zimě z Vyškova a s vedením se domluvil, že v případě zajímavé nabídky mu v létě umožní odejít. „Dostal jsem se do formy, dával góly a myslel jsem, že postup vybojujeme, ale koronavirus všechno překazil. V Blansku jsem si zvykl a mám smlouvu ještě na rok, nic jiného zatím neřeším,“ odmítl spekulace o přestupu Harba.

Blansko ovšem stále netuší, do jaké soutěže v příští sezoně naskočí. A svůj osud nemá momentálně ani ve svých rukou. Do druhé ligy ho posune pouze sestup moravského celku a na poslední příčce se zatím po devatenácti kolech nachází Vítkovice, které ztrácí na nesestupovou čtrnáctou pozici osm bodů. „Chystáme všechny podklady pro licenční řízení, ale samozřejmě žijeme v době nejistoty,“ řekl generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Ten se na začátku května přesunul z pozice trenéra do křesla generálního manažera klubu. „Musíme splnit opravdu dost věcí a bude to stát hodně práce a času. Začíná plnění licenčních podmínek a také nutné práce na stadionu. To je teď všechno trochu složitější kvůli úbytku veřejných financí, ale věřím, že všechno zvládneme a nachystáme,“ odtajnil Zbořil.

Ten si zatím na nedostatek práce v nové funkci nestěžuje. „V této době jde v podstatě jen o jednání a papírování. Zatím je práce dost i mimo hřiště a na nějaké pocity, že by mi trénování chybělo, nebyl ještě čas,“ usmíval se Zbořil.

K blanenským fotbalistům místo něj usedl na lavičku Oldřich Machala, který si v novém prostředí zapsal dvě výhry, a to proti Vrchovině 2:1 a Znojmu 6:0. „Sháníme brankáře, stopera a útočníka, ale uvidíme, jak to bude vypadat. Pár hráčů zkoušíme a máme ještě zhruba deset dní, potom se rozhodneme, kdo v kádru zůstane a jaká bude kvalita,“ poodkryla plány olomoucká legenda Machala.

Pozici jedničky držel v letošní sezoně devětatřicetiletý Martin Doležal, jeho pokračování v Blansku je nejisté. „Plní roli trenéra brankářů ve Zbrojovce, takže záleží, jakou budeme hrát soutěž a jestli to bude časově zvládat. Pro druhou ligu je situace asi neřešitelná,“ vysvětlil manažer Zbořil.

Bez ohledu na soutěž, do které v nové sezoně naskočí, Blansko výrazné změny kádru neplánuje. „Budeme reagovat na přání a pohled trenéra. Přiváděli jsme ale už v zimě hráče s tím, že jsme se o postup chtěli pobít sportovně. Pohyb v kádru samozřejmě v létě nastane, ale nemyslím si, že bude drastický,“ nastínil Zbořil.

Na seznamu odchodů se objevilo pouze jedno jméno, a to záložník Ondřej Paděra. „Vrací se do Boskovic, kde dostal pracovní nabídku, z jeho pohledu nebylo co řešit,“ uvedl Zbořil.

Machalovi nechyběl na trénincích kvůli omezení na hranicích jen Harba. „Máme v kádru několik slovenských hráčů, kteří u nás vždy odtrénovali dva dny a pak se vrátili zpátky domů. Je špatné, když odjedou a nemůžou absolvovat trénink nebo zápas, je to pak na nich samozřejmě vidět,“ líčil Machala.