Jak se těšíte na jarní část sezony?

Rozjeté je to dobře, ale přiznám se, že jako nováček jsme chtěli hrát poklidný střed tabulky. Nečekali jsme, že po podzimu povedeme o pět bodů. Teď cíle přehodnocujeme. Jsem spíš při zdi, adeptů na postup je víc, jsou tu mančafty se zázemím jako Frýdek-Místek nebo béčko Olomouce, které taky chce postoupit. Hlavně Frýdek je velké město s fotbalovou tradicí a loni mu to uteklo v posledním kole, když jen remizoval a postoupila Líšeň.

Můžete jít v líšeňských stopách?

Nechci říkat, že postoupíme, jsem v tom pokorný. Spíš mám radost, že návštěvy byly fantastické, ve městě se teď o fotbale začíná hodně mluvit, hraje se pro ně. Kdyby sem chodilo dvě stě lidí a vedli jsme, do budoucna bych neuvažoval o postupu.

Ovšem diváků chodí i víc než tisíc…

Jsem skromný, sportovní stránka je věc trenérů. Ovšem kdybychom vyhráli soutěž, jako předseda klubu určitě udělám všechno pro to, abychom druhou ligu hráli.

Záleží hodně i na stadionu. Splňuje druholigové podmínky?

Ze svazu se přijel podívat Stanislav Rýznar (licenční manažer – pozn. red.) a když jsme ho zavedli na Údolní, byl z toho rozpačitý. Povídal, co všechno by se muselo udělat. Pak jsem mu řekl, že máme ještě jedno hřiště na sportovním ostrově, kde je umělá i přírodní tráva, ale taky atletický ovál.

Co na druhé hřiště řekl?

Když přišel do areálu, docela ho překvapil a říkal, že s pár úpravami nevidí důvod, proč by se tam nedalo hrát. Zázemí se dá vybudovat, spravujeme bývalou ubytovnu. Areál nebudujeme pro druhou ligu, už v dubnu bude hotové parkování asi pro sto aut i autobusy.

Takže v druholigových plánech počítáte spíš se Sportovním ostrovem Ludvíka Daňka?

Ta varianta je teď po návštěvě manažera Rýznara blíž. Jednoznačně řekl, že s pár úpravami, jako jsou kabiny, je všechno realizovatelné. Areál se mu líbil.

Hřiště vyhovuje?

Rozměry i výběhové plochy na sportovním ostrově odpovídají. Na Údolní ne, tam je zábradlí a musely by se dělat úpravy hřiště.

Co tedy musíte udělat?

To jsme si zjišťovali zatím jen pro zajímavost. (úsměv) Potřebujeme udělat sektor hostů, což se dá zvládnout bez problémů, a hlavně kabiny. Jsou v dobrém stavu, ale prostorově malé. Taky rozhodčí musí mít podle podmínek samostatnou kabinu se sociálkami.

Jaká je divácká kapacita?

Nedokážu přesně říct, ale určitě se tam vejdou tři tisíce lidí. Stejně máme v plánu opravu tribuny bez ohledu na druhou ligu. Dáme tam sedačky, musíme mít minimálně pět set míst na sezení. Tribunka se dá i dostavět, jako to dělali v Líšni. Nejzásadnější je mít kabiny, zbytek nevidím jako problém. Důležité je, že stadion má parkování, od vlaku se dá přímo na stadion taky dojít bez problémů.

To zní optimisticky.

Samozřejmě musejí být finance, ale nějak by se asi poskládaly.

Stadion je v majetku města, takže musíte na všechny práce vypisovat výběrová řízení?

V první řadě se musí zpracovat projekt, potom se nabízejí možnosti dotací, kdyby se postoupilo. To je však předčasné.

Kdy musíte začít s úpravami, abyste případně stihli červencový začátek druhé ligy?

Do července se to asi nedá všechno stihnout, ale lze udělat provizorium. Třeba nějaká buňka, která se postaví na podzimní část. Na jarní pak už bude hotová stabilní kabina. Máme výhodu, že v bezprostřední blízkosti stojí ubytovna. Předěláváme ji a v dubnu bude hotová, tam případně bude zázemí pro tiskové konference, ošetřovna. Ovšem rozhodčí musí mít kabinu u vstupu k hřišti, ubytovna se nachází tak sto metrů daleko.

Takže už přemýšlíte, kolik kol do konce začnete s přestavbou, když stále soutěž povedete?

Asi budeme čekat, až se definitivně postoupí. Ale zázemí chceme zlepšit bez ohledu na to, jestli postoupíme, protože fotbal se v Blansku posunul, lidi chodí a ani na třetí ligu to není ideální.

Ať sezona dopadne jakkoli, v létě se klub přestěhuje na sportovní ostrov?

Podmínky chceme zlepšit a budeme vše směřovat na sportovní ostrov. Jednak jsou úpravy jednodušší a jednak tam máme všechna sportoviště. Na Údolní jsou kabiny ve špatném stavu, můžeme je do budoucna rekonstruovat, ale už bychom neinvestovali v takové výši, aby splňovaly druhou ligu, když dobudujeme areál na sportovním ostrově.

Jak se k postupové vizi staví hlavní sponzor Oldřich Merta?

Je jeden ze sponzorů. Určitě má ambici, aby se tady hrála co nejvyšší soutěž, ale jde o rozhodnutí města. I kdyby měl jiný názor, musím přemýšlet, co je neprůchodnější ve městě.

Musíte sehnat víc sponzorů v případě postupu?

S výborem jednáme o tom, aby do klubu vstoupilo víc sponzorů. Pokud se postoupí, samozřejmě je to náročnější a potřebujeme dlouhodobější financování. Strašně by mě mrzelo, kdyby se jeden rok hrála vyšší soutěž, pak se spadlo a klub se rozpadl, to by bylo špatně. Uvažujeme koncepčně.

V případě postupu musíte klub administrativně zprofesionalizovat, je to složitý proces?

Díval jsem se na podmínky a není to jednoduché, ale jsem přesvědčený, že když to zvládli jiní, tak my taky. Záleží na sponzorech. Máme funkce rozdělené, místopředseda klubu je právník a teď to řeší. Pro mě je zásadní, aby klub perspektivně fungoval a zejména měl kde hrát.

Coby starosta jste vytížený, podílíte se denně na chodu klubu?

Je pravda, že toho mám hodně a už jsem nechtěl pokračovat ve vedení klubu. Bohužel kvůli tomu abdikoval celý výbor. Asi tři týdny jsme byli bez vedení, pak se svolala valná hromada a zase pokračuji. Dennodenní chod zabezpečuje místopředseda a máme pětičlenný výkonný výbor. O běžné agendě jsem informován, ale nemám prostor denně se fotbalu věnovat. Podílím se taky na shánění sponzorů a zásadních rozhodnutích.

Jak naroste rozpočet po postupu do druhé ligy?

Navýšení by bylo minimálně stoprocentní, spíš o něco víc.

K tomu přispěji noví sponzoři?

Městě nemá takový potenciál podnikatelů, ale blízko je Brno. V tuto chvíli existují lidé, s nimiž jednáme o vstupu do fotbalu. Pokud se domluvíme, je reálné druhou ligu ufinancovat. Mají zájem, ale nemáme nic vyjasněné, ani podepsané. Pozitivní je, že chtějí vstoupit do klubu s dlouhodobým záměrem. Líbí se jim fotbal, takže nás v zimní přestávce oslovili, že chtějí, aby se Blansko stabilizovalo, je to pro ně zajímavý region.

Jako předseda klubu máte patrně jasno, ale kloní se k postupu do druhé ligy i další představitelé města?

Zatím jsem neobtěžoval zastupitelstvo ani radu s fotbalem, bral jsem to vždycky odděleně. Pokud se to bude řešit, myslím, že podpora v rozumné míře může být.

Letošní rozpočet to unese?

Nebyla by to taková suma. Areál na sportovním ostrově je v takovém stavu, že nevyžaduje velké finanční prostředky, aby šlo o zásadní problém. Nebavíme se o třiceti, čtyřiceti milionech, aleo jiných částkách.

Takže se s vedením města dohodnete?

Věřím, že ano, ve spolupráci s nějakou dotací z kraje, z národních zdrojů, město by to nestálo tolik peněz. Nemohu samozřejmě mluvit za kolegy, ale na třetí ligu chodí patnáct set diváků, na druhou můžou i dva tisíce.

Vyslechnete si občas, že nejste objektivní?

To určitě, ale takové názory bývají ve všem. Každý si musí zvážit, jaký návrh podpoří. Pokud lidi ve městě něco chtějí, což u fotbalu vidíme podle návštěv, mají se představitelé podle toho rozhodovat. Zatím se do fotbalu skoro nic neinvestovalo, jen tři roky zpátky se dělala umělá tráva. Obecně sportoviště nejsou v ideálním stavu a měli jsme v plánu je postupně rekonstruovat.

Jak lidé vezmou, když se klub přemístí z Údolní ulice na Sportovní ostrov Ludvíka Daňka?

Obě sportoviště jsou využívaná fotbalem a klubem. Na Údolní dřív hrávalo ČKD Blansko, na sportovním ostrově Metra Blansko, před patnácti lety se spojily v jeden klub. Názory jsou různé, Metrák říká, že to bude lepší na Metře, kdo hrál v ČKD, zase odpoví, že tam to není fotbalové kvůli atletické dráze. Mně osobně se líbí víc na ČKD, na druhé straně veškeré zázemí by se tam muselo dobudovat, proto je lepší vše udělat na sportovním ostrově. Máme tam umělou trávu, ubytovnu, tělocvičnu, posilovnu, plavecký bazén. Mohou tam být soustředění a lze vydělávat třeba na pronájmu, aby byly peníze zase například na údržbu. Sportoviště jsou tam soustředěná a je škoda toho nevyužít.

Splnil by se vám postupem do druhé nejvyšší soutěže fotbalový sen?

Ani jsem si neodvážil mít takové ambice. Myslím si, že dvacetitisícovému městu třetí liga docela sluší. Druhá liga ve fotbale mě ve spojení s městem velikosti Blanska nenapadla.

I menší města hrají druhou ligu.

Chrudim je podobná, ale když vezmete Duklu Praha, Viktorii Žižkov, Hradec Králové nebo Ústí nad Labem, to jsou nepoměrně větší města. Překvapil mě zájem o fotbal v Blansku. V divizi jsem byl trošku zklamaný, suverénně jsme vedli a chodilo čtyři sta lidí. Možná to je časem, protože jsme hrávali v sobotu odpoledne, teď hrajeme v neděli dopoledne a najednou se počet diváků zvedl dvojnásobně. Potenciál tady je.