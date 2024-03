FOTO: Blanenská euforie v závěru. Sedlák rozhodl o výhře nad Zlínem v nastavení

Ještě v úvodu nastavení druhé půle svítil na výsledkové tabuli remízový stav. Jenže pak se v 93. minutě opřel do balonu Martin Sedlák a přesnou střelou dokonal blanenský obrat. Jihomoravský celek při jarní domácí premiéře zdolal 2:1 zlínskou rezervu a posunul se na jedenáctou příčku právě před sobotního soupeře. „Je to šťastné vítězství, remíza by byla asi spravedlivá,“ uznal pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Blanenští fotbalisté (v červeném) při jarní domácí premiéře zdolali zlínskou rezervu 2:1. | Foto: Josef Kratochvíl