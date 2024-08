Před rokem měli po sedmi odehraných kolech jen čtyři získané body a potáceli se na sestupových příčkách. Aktuálně mají blanenští fotbalisté po dvou utkáních bodů už šest a atakují čelo třetiligové tabulky. V sobotu totiž zvládli i druhé domácí utkání, ve kterém porazili Uherský Brod 2:1. „Je to samozřejmě příjemnější než minulý rok, zatím to ale ještě nic neznamená,“ podotkl pro klubový web kouč Blanska Jiří Vorlický.

Jeho svěřenci dokonale využili dobrého losu v úvodu sezony. První dvě kola odehráli doma, nejprve si poradili 3:0 se Znojmem, které před vzájemným utkáním neodehrálo jediný přípravný zápas, v sobotu zdolali i Uherský Brod, jenž si v minulém ročníku jen o bod zajistil záchranu.

„Je pořád začátek soutěže a všichni víme, jak je třetí liga vrtkavá. Takže se i dál musíme koncentrovat na každé utkání,“ zůstal nohama na zemi Vorlický.

Po dvou kolech však Blansko patří mezi jediné čtyři celky, které pokračují bez ztráty bodu. Obě výhry získalo zaslouženě, i když v sobotu se muselo strachovat o výsledek až do závěrečného hvizdu.

Herní převaha domácích hráčů sice vyústila ve dvougólové vedení, Uherský Brod však v devadesáté minutě snížil a Blansku ještě připravil nervózní chvilky. „Místo toho, abychom zvýšili na 3:0 a 4:0, tak jsme dostali gól na 1:2. Soupeř se nádherně prosadil po ojedinělé akci a začali jsme se obávat o výsledek. Je z toho ale vítězství, takže jsme to zvládli,“ usmíval se blanenský lodivod.

Tomu v závěrečných minutách probleskly hlavou i vzpomínky na květnové utkání s Uherským Brodem. V něm Blansko také dominovalo, jenže v devadesáté minutě dostalo gól na 2:2 a přišlo o dva body.

Tentokrát se Jihomoravané mohli radovat. Po bezbrankové první půli je k výhře nasměroval Martin Sedlák, který nejprve v 53. minutě otevřel skóre, o čtrnáct minut později přidal druhý gól. Těsně před koncem sice Miroslav Leskovjan nádhernou ranou snížil, na vyrovnání už však hosté nedosáhli.

Domácí kouč si tak mohl pochvalovat taktickou variantu, kdy už v poločase sáhl ke trojitému střídání. „Nebylo to kvůli výkonu, ale měli jsme připravenou plnohodnotnou náhradu a sílu na lavičce. Proto jsme do druhé půle poslali nové hráče, chtěli jsme být méně čitelní. A střídání se vydařilo,“ těšilo Vorlického.

Ten do druhé půle vyslal i svého asistenta Davida Bednáře. Čtyřicetiletý hráč se vrátil do Blanska před sezonou, domluvené však bylo, že bude nastupovat primárně za rezervu. Tentokrát však dostal větší porci minut i v áčku. „Vzhledem k soupeři jsme věděli, že David pro nás může být rozdílový hráč. A musím jej vyzdvihnout, přinesl obrovskou kvalitu do naší předfinální a finální fáze,“ doplnil stratég.