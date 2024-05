Od osmé minuty vedli. Jenže druhá půle přinesla pořádně dramatickou zápletku, která pro blanenské fotbalisty neměla šťastný konec. Jihomoravský tým na svém trávníku ve 28. kole třetí ligy přivítal rozjetý Třinec, který nakonec zastavit nedokázal. Hosté rozhodli o výhře 3:2 gólem ze čtyřiaosmdesáté minuty. „Mrzí mě bodová ztráta, ale rozhodně ne výkon hráčů,“ podotkl pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Blanenští fotbalisté (v modrém) doma podlehli Třinci 2:3. | Foto: Josef Kratochvíl

Pro jeho svěřence šlo o druhé utkání v řadě s velmi silným soupeřem. V minulém kole padli na hřišti ostravské rezervy, která míří do druhé ligy, tentokrát trápili stále se lepšící Třinec. „Utkali jsme se s mnohem lepším mužstvem, než na které jsme narazili na podzim v Třinci. Rukopis trenéra Hejduška je viditelný, hrají velmi rychlý, agresivní a intenzivní fotbal plný nápaditosti a variability. Přesto si myslím, že jsme byli vyrovnaným soupeřem,“ pokračoval Vorlický.

Domácím hráčům vyšel perfektně úvod a už v osmé minutě šli po trefě Rostislava Rajčince do vedení. Třinec se postupně začal dostávat do šancí, ale jeho tlak sílil až po změně stran. „Hráli jsme druhé utkání po sobě s tak kvalitním soupeřem, že nás v některých pasážích hry dostal do situací, kdy jsme museli bránit až v poslední třetině hřiště. Síla Třince je obrovská, proto musím neskutečně ocenit výkon našich hráčů,“ nastínil blanenský lodivod.

Zdroj: Youtube

Ofenzivní smršť Slezané rozjeli po hodině hry. V jedenašedesáté minutě vyrovnal René Dedič, domácí následně prostřídali, jenže jen o pár minut později dostali druhý gól, když se prosadil Martin Samiec. „Potřebovali jsme zrychlit hru uprostřed, proto jsme na hřiště poslali Dana Jambora. Kdybych to udělal o pár minut dřív, tak jsme nedostali první branku, takhle už jsme se ale nestačili v těch důležitých prostorech posouvat,“ rekapituloval Vorlický.

Domácí se ze dvou ran dokázali vzpamatovat a v devětasedmdesáté minutě vyrovnali. Svou první trefu v blanenském dresu si připsal Jan Novák a Jihomoravané toužili po výhře.

Ani vteřinu jsem neváhal, říká Paděra. Povede český tým malého fotbalu do 23 let

Místo toho však přišlo rozhodnutí na druhé straně hřiště, Třinci zařídil tři body Dominik Konečný. „Jsem velmi rád a šťastný, že kluci chtěli utkání po vyrovnání zvrátit. Po taktické chybě, kdy dva naši hráči šli do souboje, jsme propadli a dostali branku. Mohli jsme zalézt a hrát na remízu, takhle jsme prohráli, přesto jsem spokojený s tím, jak jsme se prezentovali,“ poznamenal domácí stratég.

Blansku tak po 29 kolech patří dvanáctá příčka, ve vloženém středečním kole se představí opět doma. Od pěti hodin odpoledne přivítá rezervu Slovácka, která na něj ztrácí pouhých pět bodů. „Plánujeme určitou rotaci. Stále máme dost hráčů na marodce a program je náročný, takže změny v sestavě přijdou. Ať už ale nastoupí kdokoliv, tak pořád chceme jít svou cestou a učit se hrát fotbal, který nás má prezentovat,“ doplnil Vorlický.