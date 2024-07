Jakub Tručka dnes 10:20

Ve velmi netradiční sestavě vstoupili blanenští fotbalisté do zápasové fáze letní přípravy. Do sobotního domácího utkání proti Bohunicím totiž naskočili bez většiny stabilních opor, šanci tak dostali mladicí i hráči, kteří v minulé sezoně nepatřili mezi hlavní tahouny. A Blansko padlo 2:5. „V prvním utkání jsme chtěli dát šanci mladým hráčům, dorostencům a klukům z juniorky, stejně tak i nově příchozím posilám. To nám splnilo účel,“ podotkl pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.