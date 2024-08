Podařený vstup. Tak se dají hodnotit úvodní čtyři kola blanenských fotbalistů v nové sezoně. Do třetiligové tabulky zapsali už sedm bodů, díky kterým jim patří šestá příčka, především však září doma, kde ještě neprohráli. O první venkovní body se jihomoravský celek porve v neděli od čtyř hodin odpoledne, kdy se představí na hřišti zajímavého soupeře. Nováček ze Strání zatím strádal, v minulém kole však přejel rezervu Zbrojovky Brno 4:1.

Blansko do sezony vstoupilo dvěma domácími výhrami, následně sice padlo jasně 0:3 na hřišti Zlínska, z porážky se ale dokázalo vzpamatovat. Do duelu se silným Uničovem vyslalo silnou sestavu a remizovalo s ním 1:1. „Po dvou vítězstvích jsme na hřišti Zlínska padli, proti Uničovu jsme se zase potřebovali odrazit. Proto jsem vsadil na ty nejzkušenější hráče,“ popsal pro klubový web Jiří Vorlický.

Ten i nadále pracuje s velmi širokým kádrem, proto pokračuje v rotaci sestavy. Změny už však nejsou tak velké jako v minulé sezoně.

„Mohl bych uvést mnoho příkladů, ale zmíním jeden konkrétní. Dominika Šmerdu jsme vzali před novou sezonou jako posilu, ale pro utkání s Uničovem se nedostal do nominace. Bylo to proto, že v týdnu před zápasem nemohl dvakrát trénovat. A pokud třetiligový hráč nemůže splnit povinnost být třikrát či čtyřikrát v týdnu na tréninku, tak mu budou chybět síly do zápasu,“ vysvětlil Vorlický.

I pro nedělní utkání na hřišti nováčka jsou tak opět reálné změny v nominaci i základní jedenáctce. „Přistupujeme úplně stejně ke každému hráči. Máme široký kádr, někteří kluci se ještě ani nedostali do nominace A týmu. Vytěžujeme je v béčku, ale když budou trpěliví, tak se propracují i k příležitosti v hlavním mužstvu,“ pokračoval blanenský lodivod.

Na hřišti Strání budou jeho svěřenci plnit roli mírného favorita, domácí už však postupně odmítají roli z úvodních tří kol, kdy vypadali jako jeden z hlavních otloukánků soutěže. Na tři porážky navázali postupem v MOL Cupu i jasnou výhrou nad zbrojováckou rezervou, nad kterou už po čtyřiceti minutách vedli 4:0.