Ve středu odstartovali blanenští fotbalisté zimní přípravu a na prvním tréninku se nezvykle sešli téměř v totožném složení, ve kterém zakončili první část sezony. Třetiligový klub totiž tentokrát neprošel žádnými většími změnami kádru, v mužstvu uvítal jen dva hráče na zkoušku a nadějné dorostence. Celku z okresního města zatím chybí dvojice Ondřej Porč a Simon Studený, může se ale stát, že se oba dva na jarní odvety do Blanska vrátí.

Blanenským fotbalistům (v modrém) začala ve středu zimní příprava na jarní část sezony. | Foto: Josef Kratochvíl

Dvě nové tváře se hlásily na startu blanenské přípravy, jihomoravský klub zkouší Jakuba Novotného, který je kmenovým hráčem Kroměříže, a Jana Nováka. Ten dlouhodobě exceloval v krajském přeboru. „Kuba Novotný už s námi byl v průběhu podzimu, je sice hráč Kroměříže, ale studuje v Brně. Domluvili jsme se, že si to u nás vyzkouší a uvidíme v následujících týdnech, jestli naše řady rozšíří, nebo tady bude jen trénovat,“ nastínil pro klubový web blanenský trenér Jiří Vorlický.

Stejnou šanci má i Novák, který pravidelně svými góly táhl Boskovice v nejvyšší krajské soutěži. „Honza Novák je gólový hráč a my branky potřebujeme. Ve vyšších soutěžích ale ještě nenastupoval, takže uvidíme, jak si s tím v přípravě poradí, i u něj se rozhodně v příštích týdnech,“ předeslal Vorlický.

Do přípravy s hlavním týmem se zapojili i tři nadějní dorostenci, o třetiligové minuty zabojuje trojice Lukáš Málek, Vladislav Němec a Matěj Ščučka. „Dorostence už ani neberu jako nováčky v týmu, protože s námi trénují už delší čas,“ připomněl blanenský lodivod.

Tomu zatím schází prostějovské duo, které na podzim v Blansku hostovalo. Porč a Studený totiž začali přípravu v mateřském druholigovém klubu. „Nejsou tady s námi a může se stát, že nám budou oba na jaře chybět, je zde ale i možnost, že se vrátí. Byli to pro nás zrovna docela klíčoví hráči, uvidíme, jak to dopadne,“ podotkl Vorlický.

Zbrojovka dál hledá levého obránce. Nejsme dál ani o centimetr, přiznal Psotka

Po několika turbulentních přestupních obdobích je tak zatím v Blansku poměrně klid, na kterém se už nejspíš nic ani měnit nebude. „Myslím si, že další hráče už zkoušet nebudeme, náš kádr je dostatečně široký. Chceme hlavně i mnohem více zapojovat mladší kluky, pro ně by následující půlrok měl být ideální,“ připomněl kouč celku z okresního města.

První oficiální přípravné utkání sehraje Blansko až za více než dva týdny, kdy přivítá olomoucký dorostenecký tým do devatenácti let. Zápasový rytmus už ale hráči začnou získávat dříve. „První týdny chceme nabírat obecnou vytrvalost, hodláme to ale co nejvíc dělat herní formou. Plánujeme k tomu využívat i tartan. Oficiálně sice odehrajeme první přípravné utkání až 27. ledna, ale do té doby máme předjednané dva duely s týmy z krajských soutěží,“ doplnil Vorlický.