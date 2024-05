Filip Vecheta, Michal Kohút nebo Ondřej Mihálik. V pořádně našláplé sestavě přijela ke středečnímu vloženému kolu rezerva Slovácka, proti ní se naopak postavilo výrazně zdecimované Blansko. Jihomoravany trápí četné absence, marodka se po utkání ještě rozrostla o další zraněné. Domácí tábor nepotěšil ani konečný výsledek, hosté si do Uherského Hradiště odvezli výhru 2:0.

Blanenští fotbalisté (v modrém) ve 34. kole doma podlehli rezervě Slovácka 0:2. | Foto: Josef Kratochvíl

Blansko neprožívá zrovna ideální období. Nedaří se mu výsledkově, navíc se mu stále více plní marodka. Do středečního utkání tak v základní sestavě nastoupil například i šestnáctiletý Vladislav Němec. „Složit základní jedenáctku bylo asi nejobtížnější za dobu, co v Blansku působím,“ nastínil pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Herně se Jihomoravané se soubojem proti značně posílenému týmu poprali poměrně dobře. Jenže stejně si neodnesli ani bod. „Slovácko přijelo silné, kdo na utkání byl, tak viděl velkou sílu soupeře. Hráči A týmu, kteří za něj nastoupili, byli opravdovými posilami. Naši kluci se rvali, co mohli, na body to nestačilo, ale výkon snesl uznání,“ podotkl Vorlický.

Zdroj: Youtube

V sedmnácté minutě ukázal své kvality Mihálik a prudkou střelou otevřel skóre. I domácí si následně vypracovali zajímavé příležitosti, z druhé branky se však opět radovali hosté. V jedenasedmdesáté minutě Slovácko uklidnil Daniel Holásek. „Všichni naši kluci, kteří do utkání nastoupili, se rvali statečně. Měli jsme situace, kdy jsme mohli utkání Slovácku mnohem víc zkomplikovat,“ rekapituloval blanenský lodivod.

Tomu však přidělaly vrásky i další zdravotní problémy. Hned tři domácí hráči si totiž ze zápasu odnesli menší zranění. „Byl tam zdravotní problém u Rostislava Rajčince, Tomáše Feika i Ondřeje Porče. Všechno jsou to náznaky svalových zranění, souvisí to s tím, že vytížení těchto kluků v áčku i béčku je enormní. Malinko na to nyní doplácíme,“ hlesl Vorlický.

Jeho svěřenci se po třetí prohře v řadě dále nemohou definitivně odstřihnout od sestupových pozic a stále nemají jistotu záchrany. Aktuálně jim patří třináctá příčka se sedmibodovým náskokem na patnácté Hranice.

Klid může Blansko získat už v příštím kole, kdy se v sobotu představí na hřišti posledního Frýdlantu. „Nedokážu říct, jestli se někdo z absentujících hráčů vrátí. Ať ale bude hrát kdokoliv, tak věřím, že podáme kvalitní výkon a budeme se rvát, co to půjde,“ doplnil stratég.