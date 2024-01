Po dvou tréninkových kláních první ostrý test. Blanenští fotbalisté v sobotu přivítali ligové dorostence Sigmy Olomouc, po dvou výhrách si v zimní přípravě připsali i úvodní remízu. S olomouckým výběrem do devatenácti let Jihomoravané remizovali 1:1.

Blanenští fotbalisté (v modrém) remizovali v sobotu s dorostenci olomoucké Sigmy 1:1. Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Dosud si Blansko střihlo jen dva narychlo domluvené tréninkové duely s účastníky krajského přeboru, Boskovice zdolalo 7:2, Svratku Brno pak 5:2.

Utkání s olomouckými mladíky však přineslo mnohem vyrovnanější podívanou. Jedním z důvodů byla i základní sestava klubu z okresního města, kterou z většiny tvořili hráči širšího kádru. „Do první půle nastoupili mladíci, které jen doplnili dva zkušenější hráči. Ti se měli starat o přípravnou fázi kombinace, aby si ostatní zvykali na náš styl hry a nikdo se neschovával,“ nastínil pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Více ze hry v úvodní pětačtyřicetiminutovce měli hosté, kteří se i dostali do vedení. V osmadvacáté minutě se trefil Jakub Michalík. „Často jsme ztráceli míče, Sigma byla v první půli lepší. Důležité ale bylo, že jsme jen výjimečně hráli vrchem, vše jsme se snažili řešit kombinačně. Po hráčích jsem to neustále vyžadoval, protože to byl záměr,“ podotkl Vorlický.

Ten do druhé půle poslal mnohem zkušenější sestavu a obraz hry se prakticky ihned změnil. „Obrana pracovala poměrně dobře a kvalitně represovala, navíc jsme byli lepší i v kombinaci. Za poslední dny jsme se posunuli, tentokrát to bylo mnohem lepší než v utkání se Svratkou,“ těšilo blanenského lodivoda.

Jeho svěřenci srovnali z pokutového kopu, který dvanáct minut před koncem proměnil Martin Sedlák.

Další velké příležitosti však Blansko nevyužilo, a jen tak navázalo na podzimní část, kdy jej také trápila efektivita v zakončení. „Už se o tom bavíme dlouho, asi je to věc, kterou nedokážu hráče naučit. Opět jsme se dostali do mnoha příležitostí, ale nevím jak kluky naučit je proměňovat. Pořád se o to ale snažíme,“ ujistil Vorlický.

Utkání už za postranní čárou sledoval i Ondřej Porč, který na podzim ve třetiligovém celku hostoval. Přípravu sice začal v Prostějově, rýsuje se však jeho návrat do Blanska. „Pokud už se nic zvláštního nestane, tak u nás zůstane i na jaře. Jen se teď zotavuje ze zranění, které si přivodil v Prostějově. Čekáme tak na něj a na Filipa Holmana, který také ze zdravotních důvodů nemůže hrát. Brzy se ale zapojí,“ předeslal stratég.

Další duel čeká na Jihomoravany v sobotu 3. února a opět se utkají s dravým mládím. Do Blanska totiž dorazí dorostenci brněnské Zbrojovky.

Do té doby už se však kádr třetiligového celku mírně zúží. „Co se týká přístupu, tak jsme spokojení, všichni poctivě pracují. Tři odehrané zápasy už nám ale pomalu ukázaly, jací hráči mají na to, aby na jaro byli připravení. Času není příliš, takže v následujících dnech postupně zúžíme mužstvo,“ dodal Vorlický.