Už i s hlavními oporami nastoupili blanenští fotbalisté do druhého přípravného utkání. A ihned to bylo na trávníku vidět. Na úvodní porážku 2:5 s Bohunicemi navázali přesvědčivým vítězstvím 7:2 nad Vrchovinou, šanci opět dostali i mladíci a hráči na okraji sestavy. Náročný program třetiligového klubu pokračuje v pátek a v sobotu, kdy odehraje dvě utkání v rozmezí čtyřiadvaceti hodin.

Blansko i v aktuální přípravě čeká hodně testování, první půle středečního zápasu proti Novému Městu na Moravě však byla návratem k osvědčenému.

Většinu základní jedenáctky totiž tvořila kostra z minulé sezony a od úvodních minut to bylo znát. Blansko po 45 minutách vedlo 5:1. „Od první minuty jsme dominovali. Intenzita naší hry byla vysoká, kvalita velmi dobrá, tempo jsme drželi prakticky celý první poločas. Samozřejmě je ale potřeba zmínit, že v ročníku budeme potřebovat ho udržet celých devadesát minut,“ podotkl pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Poločasová pauza přinesla v blanenské sestavě velké změny, do hry naskočilo hned osm hráčů. Převážně se jednalo o mladíky a nové posily, Blansko však zvládlo i druhou půli, kterou vyhrálo 2:1.

„S prostřídáním jsem byl spokojený. Je potřeba pořád vidět, že kdy přijde do hry osm hráčů, kteří bojují o to dostat se do užšího kádru, tak není ani reálné, aby se rovnali klukům, se kterými už pracujeme rok nebo dva. Všichni, kteří nastoupili, ale mají potenciál, aby u nás hráli. Jen je třeba, aby se k situaci stavěli trpělivě, dostat se přes hráče z první půle je hodně těžké. Musí si počkat na svou šanci, která v průběhu podzimu určitě přijde,“ nastínil Vorlický.

Jeho svěřenci nastoupí do dalšího testu už v pátek od půl šesté odpoledne, kdy míří na hřiště Lanžhota, který dlouhodobě patří mezi přední celky čtvrté ligy.

V sobotu pak Blansko zpestří oslavy bořitovského fotbalu, který slaví padesáté výročí založení klubu. Program začíná v půl druhé odpoledne, naplánovaný je modelový trénink spolku Žijeme Hrou či speciální utkání bývalých hráčů Bořitova proti Mercedes týmu Petra Švancary.

Od pěti hodin odpoledne pak A tým Bořitova vyzve Blansko, program zakončí večerní taneční zábava.