Doba, kdy Blansko po jarní části sezony opustila početná řada hostujících hráčů, a léto tak sloužilo ke skládání nového kádru, je pryč. Jihomoravský celek se sice uskromnil ve svých ambicích, převážně však sází na vlastní odchovance, kteří se prosazují i díky kvalitní práci v mládežnických kategoriích.

„Práci všech našich trenérů mládeže bych chtěl ocenit. Svým svěřencům se věnují několikrát týdně včetně víkendů a jsem rád, že dobrých výsledků dosahoval dorost, žáci i mužstva přípravek,“ těšilo Veselého.

Pro trenéra hlavního mužstva Jiřího Vorlického se tak otevírá možnost postupně si z mládeže vytahovat talentované mladíky do A týmu. Například v posledním jarním utkání, ve kterém Blansko porazilo karvinskou rezervu 3:0, poslal do základní sestavy hned devět hráčů, kteří se narodili až po roce 2000.

Celek z okresního města tak nemusí nutně do klubu přivádět nováčky, rád by uvítal jen pečlivě vytipované posily. „Jednali jsme a jednáme o příchodu některých hráčů. Nevyšlo nám to s Markem Machem, který dal přednost nabídce z jiného klubu, i tak se do přípravy na zkoušku zapojí někteří další hráči,“ předeslal klubový předseda.

Blansko využilo i období volných přestupů, z Bohunic si přivedlo zpět Dominika Šmerdu. Naopak se rozloučil Rostislav Rajčinec, který posílil Rosice. „Ondřej Porč byl na zkoušce ve Vyškově, v sobotním utkání si ale přivodil zranění kolene, tím jeho testování skončilo. Z hostování v Líšni se měl vrátit Petr Šíp, podal ale volný přestup do Startu Brno, čímž porušil smlouvu a budeme to řešit. Simon Studený se vrací na přípravu do mateřského Prostějova,“ nastínil Veselý.

Blansko se naopak dohodlo na pokračování hostování brankáře Davida Kubici a útočníka Jana Nováka, kteří s týmem začnou letní přípravu. Ta odstartuje ve středu 10. července. „Od nové sezony očekávám, že bude těžší než ta předešlá. Z divize postoupily kvalitní ambiciózní kluby, nebude to tedy nic lehkého. Spokojený bych byl s umístěním do dvanáctého místa,“ uvedl funkcionář.

Jihomoravský klub by se především rád vyhnul opakování nejistoty z nedávno skončené sezony, kdy si záchranu vybojoval až tři kola před koncem. „Představoval jsem si, že budeme mít tak o čtyři až pět bodů víc. To se nepovedlo, mělo to ale objektivní příčiny – především velké množství zraněných hráčů. Záchrana v soutěži je ale vždy náročná,“ dodal Veselý.