Blansko totiž žádné větší změny nutně nepotřebuje. Na podzim vybojovalo jedenadvacet bodů, díky kterým je v poměrně poklidném středu tabulky na jedenáctém místě. „První část sezony byla hodně nahoru dolů. Vzhledem k tomu, v jakých situacích jsme se občas nacházeli, to považuju za normální, postupně se nám navíc podařilo výkony stabilizovat,“ rekapituluje blanenský kouč Jiří Vorlický.

Jeden zádrhel však klub z okresního města přece jen řeší – snížila se totiž jeho gólová potence. V sedmnácti utkáních se Blansko prosadilo jen dvaadvacetkrát. „Naším hlavním tématem je dlouhodobě proměňování spousty brankových příležitostí, do kterých se dostáváme. Plánujeme na tom pracovat i v zimě,“ ujišťuje Vorlický.

Jihomoravský celek už před koncem uplynulého roku uplatnil opci na Ondřeje Porče, který se tak stal kmenovým hráčem Blanska. Hostování však skončila brankáři Adamu Kubicovi a útočníkovi Simonu Studenému.

Zatímco Kubica nejspíš bude v mužstvu trenéra Vorlického pokračovat, Studený zahájí přípravu v Prostějově. I u něj je šance, že bude blanenský dres oblékat i nadále, třetiligový tým však raději řeší i další ofenzivní možnosti. „Našimi hlavními posilami budou kluci, kteří se vrací po zranění, možná ale přijde jeden hráč na zkoušku. Jestli se ale všichni uzdraví, tak budeme mít dostatečně široký kádr pro jaro,“ věří kouč.

Do pořádku už se totiž dali dlouhodobí marodi Dominik Blažík a Ondřej Šedivý, kteří se 10. ledna budou hlásit na začátku zimní přípravy. „Snažíme se přizpůsobit přípravu všem našim hráčům, přičemž někteří mají i další pracovní vytížení, takže neplánujeme nic výjimečného. Vesměs se herní formou budeme snažit o nabrání kondice,“ objasňuje Vorlický.

Jeho svěřenci se v zimní přípravě utkají například s Vyškovem, Uničovem, Lanžhotem nebo líšeňským béčkem. Zápasy je mají prověřit před jarními odvetami, ve kterých Blansko hodlá vylepšit jedenáctou příčku. „Jisté ambice si chceme klást, hodláme předvést bodově lepší polovinu sezony než na podzim. Jarní část bude složitá, ale je to jeden z úkolů. Nesmí to ale být na úkor našeho herního projevu, který stále chceme zachovat. Herní identita je pro nás stále to nejpodstatnější,“ upozorňuje stratég.

Ten věří, že jeho tým má na vylepšení své pozice i bez většího zimního posilování. „Kádr svoji kvalitu má, i když se v jeho hře objevují i věci, které by se nám na některých postech hodilo doladit. Musíme se ale dívat i na to, že ekonomika třetí ligy a našeho klubu má nějaký strop, a podle toho pracujeme. Navíc dlouhodobě chceme dávat příležitost našim odchovancům,“ objasňuje Vorlický.

Blansko hodlá pokračovat i v častém obměňování základní sestavy, i na jaře by tak měli dostat šanci všichni hráči z kádru. „Tentokrát sice na jaře nebudeme chtít nikoho testovat, ale opět bude častější rotace, protože v mužstvu máme i mladší hráče, které chceme stále častěji do sestavy zařazovat,“ doplňuje blanenský lodivod.