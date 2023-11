V mnoha ohledech mají za sebou náročnou podzimní část. Na její závěr však blanenští fotbalisté budou vzpomínat v dobrém. Na svém trávníku totiž navázali na vítězství s karvinským béčkem a jednoznačně si v pátek poradili s Uničovem, který zdolali 4:1. Jihomoravský klub tak přezimuje s jedenadvaceti body na jedenáctém místě.

Blanenští fotbalisté (v modrém) přezimují po výhře nad Uničovem na jedenácté příčce. Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Favorit svátečního utkání byl jasný. Uničov totiž dlouhodobě patří mezi přední celky třetí ligy, do duelu s Blanskem vstupoval ze třetí pozice. Na jihu Moravy však narazil. „Je třeba upřímně říct, že Uničovu chybělo několik hráčů ze základní sestavy, i tak ale přivezl skvělý tým. Při plné sestavě soupeře by to pro nás bylo těžší, na druhou stranu to nic nemění na našem kvalitním výkonu,“ hodnotil pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Jeho svěřenci v posledním podzimním kole zapomněli na ofenzivní trápení, které je provázelo první polovinou sezony, a už v první půli nasázeli celku z Olomouckého kraje tři góly.

Uničov vykřesal naději v nastavení úvodního poločasu, kdy snížil na 1:3, po změně stran ji však Blansko razantně utnulo. V 51. minutě opět zvýšilo na tříbrankový rozdíl, který už následně v poklidu kontrolovalo. „Čtvrtý gól nám dodal víc klidu i energie do zbytku druhého poločasu, vypracovali jsme si následně ještě další dvě stoprocentní šance. Kluci se obětovali, přidali dostatečnou dávku agresivity a zachovali si svou fotbalovost, bylo to zasloužené vítězství,“ těšilo Vorlického.

Díky závěrečným dvěma výhrám se jihomoravský celek vyšvihl na jedenáctou pozici a po těžkém podzimu, kdy se pár týdnů pohyboval i na sestupových příčkách, jej čeká poměrně poklidná zima. „Osobně jsem neměl žádná očekávání. Chtěl jsem, abychom hráli co nejvýš, ale odešlo nám pět hráčů základní sestavy, přičemž někteří byli pro nás naprosto klíčoví. Potřebovali jsme čas na sehrání, noví kluci se museli adaptovat, proto byl podzim nahoru dolů,“ podotkl blanenský lodivod.

Paradoxem podzimu je, že Blansko neprohrálo s žádným z celků z první pětky třetiligové tabulky, dokonce hned čtyři z nich zdolalo. Body však poztrácelo v utkáních s papírově jednoduššími soupeři. „Není náhoda, že jsme kromě béčka Baníku porazili všechny týmy z čela tabulky. Současně ale není náhoda, že jsme neuhráli tolik bodů se soupeři, kteří jsou v tabulce kolem nás. Jedenadvacet bodů je o bod víc, než jsme měli loni po podzimu, není to ale žádné vítězství,“ doplnil Vorlický.

Jihomoravský třetiligový celek bude trénovat ještě do konce listopadu, následně se po pauze opět sejde 10. ledna k přípravě na druhou polovinu sezony.

Blansko - Uničov 4:1

Poločas: 3:1.

Branky: 12. Tulajdan, 21. Sedlák, 45. Černý, 51. Gimsay - 45+4. Ambrozek.

Rozhodčí: Julínek - Šimoník, Prokůpek.

Žluté karty: Tulajdan, Holman, Smrčka - Ambrozek.

Blansko: Kubica - Chyla (70. Kocůrek), Feik (85. Čejka), Porč, Holman (87. Psota), Jambor, Sedlák (87. Foltýn), Tulajdan (70. Studený), Černý, Smrčka (C), Gimsay.

Uničov: Kvapil - Diblík, Saňák (67. Bittner), Sklenář, David, Hausknecht, Ambrozek, Komenda (C), Vybíral (77. Třeštík), Javůrek, Koutný.