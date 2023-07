Klub z okresního města se totiž bude muset vypořádat s očekávaným odchodem hned pětice fotbalistů, kteří v nedávno skončené sezoně patřili mezi stabilní články týmu. „Myslím si, že na devadesát procent už v Blansku nebudou pokračovat Miloš Kapur, Dani Lual a Ahanna Grant Williams, což jsou všechno útoční hráči, kteří dávali hodně branek. Velký otazník je i u Karla Jaroše, který je zatím pořád ve Vyškově, počítat nemůžeme ani s Karlem Spáčilem,“ vyjmenoval blanenský kouč Jiří Vorlický.

Blansku tak reálně hrozí, že přijde především o útočné hrozby, například Kapur byl v uplynulém ročníku třetím nejlepším střelcem třetí ligy. I proto jihomoravský klub už potvrdil první letní posilu, kterou je ofenzivní hráč Martin Sedlák. „U něj bylo hlavní, že ho znám už z dřívějška, kdy jsem trénoval mládež ve Zbrojovce. Do našeho stylu je to ta pravá posila, kterou nemusíme zkoušet,“ nastínil Vorlický.

Ten na začátku přípravy přivítal v kádru hned několik dalších nováčků, kteří jsou v klubu zatím na testech. V úvodním přípravném utkání do základní sestavy nastoupili dva zkoušení hráči – záložníci Pavel Partl a Dan Jambor. Další do duelu naskočili z lavičky. „O tom, koho si necháme, se chci rozhodnout po středě. Do té doby se totiž utkáme se dvěma soupeři, kteří by nás kvalitativně měli potkávat v sezoně. Tréninkově je u nich vše v pořádku, ale potřebuju je vidět v zápasech, pak můžu být konkrétní,“ podotkl blanenský lodivod.

Právě úvodní letní duel ukázal schopnosti Blanska, které ve středu výrazně potrápilo Vyškov. Ještě po hodině hry nad ním vedlo 2:1, účastník nedávné baráže o postup do nejvyšší české soutěže otáčel až v závěru. „Mám důvěru v hráče, se kterými spolupracujeme, a v prvních 65 minutách se potvrdil progres, který udělali. Byl jsem až překvapený, že v této části přípravy to zvládli nejen herně, ale i kondičně, a vyrovnali se soupeři, který atakoval přední příčky druhé ligy,“ těšilo Vorlického.

Blansko těžilo především z naučených herních prvků a situací, které cvičilo už od poloviny jarní části, kdy si definitivně vybojovalo záchranu ve třetí lize. Nyní se vypilovaná souhra začíná vyplácet. „Ve středeční základní sestavě byli tři nováčci, i pro ně ale bylo jednodušší do utkání naskočit, protože zbytek mužstva přesně věděl, co má hrát. Pomohlo nám, že jsme mohli některé věci zkoušet už v závěru uplynulého ročníku,“ vylíčil trenér.

Náročný program čeká na jeho svěřence i v dalších dnech. Nejprve se v sobotu dopoledne utkají s třetiligovým nováčkem z Bohunice, následně ve středu vyzvou Bzenec. „Dodržuji svou filozofii, takže od prvního dne přípravy jsme v herním prostředí. Nemáme takovou tu část, ve které bychom chodili běhat někam do lesa, spíš se zaměřujeme na regeneraci. Kondici nabíráme na hřišti,“ dodává Vorlický.

Blansko - Vyškov 2:4

Branky: 25. Partl, 53. Jambor - 48. a 68. Lual, 63. Diallo, 77. Traore.

Rozhodčí: Machorek - Korčák, Burgr.

Blansko: Nešetřil (46. Kubica) - Chyla, Černý, Kamenský, Porč - Holman - Jambor, Smrčka, Sedlák (C), Partl - Tulajdan. Střídali: Šedivý, Žourek, Němec, Psota, Ryšavý, Šíp, Foltýn, Zbožínek, Kocůrek.

Vyškov: Jícha – Cheick, Štěpánek, Červeň, Němeček – Fanje, Lahodný, Průcha, Rogožan, Benny – VintrStřídali: Lacík, Grant, Traore, Rogožan, Diallo – Lual.