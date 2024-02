Ten svým svěřencům v první polovině února naplánoval nesmírně náročný zápasový blok, ve kterém vyzvali tři soupeře ve třech dnech. Dvakrát sice padli s kluby z nižších soutěží, o výsledky však úplně nešlo. „I v obrovské zátěži, kterou jsme měli, jsme dokázali dobře kondičně udržet tempo a intenzitu naší hry. Samozřejmě se ve velké únavě ukázaly chybovost a nedostatky v herním systému, i proto jsme ale tento mikrocyklus takhle naplánovali,“ vysvětlil pro klubový web Vorlický.

Práce s mladíky jako hlavní zbraň. Boskovice se porvou o postup s odchovanci

Nyní už pomalu nastává čas na zúročení tvrdé zimní dřiny. Blansko v generálce vyzve Nové Město na Moravě, příští týden už se ale vracejí třetiligové zápasy.

A svěřence trenéra Vorlického ihned čeká důležité jihomoravské derby, ke kterému zamíří do Rosic, se kterými v úvodu sezony remizovali. „S Blanskem to opravdu bude takové derby, hráči se moc dobře znají. Bohunice, Start a Blansko mají hráče, kteří s těmi našimi kopali ve Zbrojovce, bude to mít náboj,“ tuší rosický lodivod Petr Čuhel.

VIDEO: Ráječko v Líšni sahalo po remíze, s novou formací padlo až v závěru

Blansko se v souboji se Slovanem bude moct opřít i o aspekt, který dlouho postrádalo. Tentokrát by totiž mělo být sehranějším celkem. „Máme hned několik změn, někteří hráči k nám dorazili nedávno, takže si na sebe ještě musíme zvyknout. Blansko aktuálně hraje velmi dobře, v týmovém výkonu se mu budeme muset vyrovnat,“ porovnal Čuhel.

Rosické problémy však v Blansku příliš v potaz neberou, hodlají se totiž soustředit primárně na sebe. „Nedíváme se na to, jakým stylem soupeř hraje. Pro nás je důležité, aby kluci plnili to, co po nich chceme,“ dodal Vorlický.