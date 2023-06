Se shodným počtem čtyřiceti bodů vstupovali do sobotního třetiligového zápasu jihomoravští rivalové Blansko a Znojmo. Přestože utkání nabídlo zajímavý fotbal s větším počtem šancí i gólů, vítěze duel předposledního kola nepoznal, oba celky si rozdělily bod za remízu 2:2. „Obě strany hrály kombinační fotbal, padly čtyři góly, takže jsem spokojený,“ hodnotil pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Blanenští fotbalisté (v tmavém) remizovali v předposledním kole třetí ligy se Znojmem 2:2. | Foto: Josef Kratochvíl

Dva odlišné poločasy nabídlo sobotní jihomoravské derby. Zatímco první půle byla spíše bojovná a diváci v ní žádný gól neviděli, po změně stran padly čtyři branky.

Jako první otevřeli skóre domácí, kteří se prosadili hned v první minutě druhého poločasu, kdy už svůj devatenáctý gól v sezoně zapsal Miloš Kapur. V 63. minutě Marko Kilibarda vyrovnal, o čtvrt hodiny později šlo ale Blansko opět do vedení.

Manažer MFK Vyškov o kritice novinářů, azylu ve Znojmě i budoucnosti Kameníka

V poslední desetiminutovce ale Znojmo díky trefě Slobodana Ivanoviče vybojovalo cenný bod. „Byl jsem spokojený s výkonem všech hráčů, kteří se zapojili do zápasu. Je potřeba si uvědomit, že Znojmo v jarní části sezony patřilo k nejlepším celkům a nebylo vůbec jednoduchým soupeřem,“ ocenil protivníka Vorlický.

Pro domácího lodivoda šlo o velmi speciální zápas. Loučil se v něm totiž se svojí třicetiletou hráčkou kariérou, do utkání naskočil na závěrečnou půlhodinu. „Bod je pro nás trochu málo, ale je třeba vidět, že jsme posledních třicet minut hráli v deseti, protože jsem nastoupil do hry. Kluci to za mě ale výborně odjezdili,“ usmíval se šestačtyřicetiletý stratég.

Historický postup. Cetkovický nováček ovládl okresní přebor, prvně míří do kraje

Ten navíc mohl duel i rozhodnout, v 74. minutě se dostal do velké šance, kterou ale nedokázal proměnit. „Bylo to za stavu 1:1 a jednalo se o stoprocentní příležitost. Willy (blanenský hráč Grant Williams – pozn. red.) mi krásně vrátil míč, ale já měl za zrovna za sebou tři sprinty. Balon jsem si ještě dobře přebral, ale už jsem neměl sílu to přesně trefit, byl jsem v ten moment dost zadýchaný,“ doplnil Vorlický.

Závěrečné kolo Moravskoslezské fotbalové ligy odehrají oba kluby v pátek od pěti hodin odpoledne proti ostravskému soupeři, Znojmo hostí rezervu Baníku, Blansko zakončí sezonu ve Vítkovicích.

Blansko - Znojmo 2:2

Poločas: 0:0.

Branky: 46. Kapur, 78. Jaroš – 63. Kilibarda, 83. Ivanovič.

Rozhodčí: Denev - Nápravník, Svoboda.

Žluté karty: nikdo - 28. Ledecký, 31. Ivanovič.

Blansko: Nešetřil – Chyla (64. Jaroš), Feik (C), Porč (64. Vorlický), Černý (64. Tulajdan) – Holman, Spáčil, Rajčinec, Němec (46. Smrčka) – Williams, Kapur.

Znojmo: Hamza – Trajkovič, Ivanovič (C), Pálfi, Ryška, Kilibarda (90.+1 Navrátil), Ledecký, Kartišovs (46. Baaloul), Gomez, De Vasconcelos, Lukčo (82. Putu).