Jejich odchod z fotbalového Blanska byl očekávaný a nyní už je i oficiálně potvrzený. Třetiligový celek opouští hned čtveřice fotbalistů, kteří v jarní části byli v klubu na hostování, dva míří do Lotyšska, jeden si vybojoval místo ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. Podle všeho navíc nejde o poslední jména, se kterými se jihomoravský tým loučí.

Grant Williams (napravo) už blanenský dres oblékat nebude, Vyškov jej společně s Dani Lualem poslat hostovat do lotyšského týmu Super Nova. | Foto: Josef Kratochvíl

Tři hráči hostovali na jaře v Blansku z Vyškova, ani jeden z nich už se po létě v dresu devátého týmu minulé sezony Moravskoslezské fotbalové ligy nepředstaví. Bakr Abdellaoui byl ihned po návratu do mateřského klubu poslán do Znojma, Dani Lual a Grant Williams sice s Vyškovem absolvovali kompletní přípravu, do užšího kádru se ale neprosadili. Oba proto zamířili do netradiční destinace, o víkendu si již připsali debut v týmu Super Nova, který hraje nejvyšší lotyšskou soutěž.

Blansko už nadále nemůže počítat ani se službami univerzála Karla Spáčila, který se na začátku léta vrátil do Prostějova, kde zaujal natolik, že si vybojoval místo v kádru. V prvním druholigovém kole odehrál za celek z Olomouckého kraje celý zápas a přispěl k výhře nad Viktorií Žižkov.

Kromě již potvrzených odchodů by Blansko měl opustit i jeho nejlepší střelec z minulé sezony Miloš Kapur, který touží po angažmá ve vyšší soutěži.