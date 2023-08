Páteční duel na hřišti brněnského nováčka Startu byl zářným příkladem blanenské nemohoucnosti v útoku. Za stavu 0:1 měli hosté několik obřích tutovek, všechny však zahodili a nakonec padli 0:3. „Je to sport a to k němu patří. Někdo dokáže být tak efektivní a branky dávat, naopak druhý tým má v utkání šance na tři zápasy a nedá ani gól. My jsme nyní ten druhý případ,“ popisuje kouč Blanska Jiří Vorlický.

Podobně vypadaly i předchozí tři úvodní duely. Celek z okresního města se herně dokáže soupeři vyrovnat, do konečného skóre to však promítnout nedokáže. „Mrzí nás to už čtvrtý zápas v řadě. Věřili jsme si a budeme si věřit i dál, protože naše herní identita je jasně patrná, ale neproměňování i těch nejvyloženějších příležitostí nás sráží,“ tuší Vorlický.

FOTO: Blansko dál tápe. Proti Startu pálilo šance a po prohře zůstává na spodku

Pohled na třetiligovou tabulku je tak pro Blansko značně nepříjemný. Jihomoravané získali jediný bod, jsou na poslední příčce, navíc mají velmi nelichotivé skóre 2:8. „Musíme trpělivě pokračovat a věřit tomu, že nyní je sice období, kdy nedáváme branky, ale mince se obrátí a začneme své šance proměňovat. Potřebujeme, aby to nějaký soupeř odnesl a pak věřím, že už budeme pravidelně góly dávat,“ věří stratég.

Mladý tým se hodlal poučit i z minulého ročníku, kdy se mu také úvod vůbec nevyvedl a vše vyvrcholilo až výměnou trenéra, když se k třetiligovému mužstvu přesunul právě Vorlický. I tehdy se Blansko trápilo především v útoku, v prvních devíti kolech vstřelilo tristních pět branek.

Pomoct jihomoravskému klubu může nejbližší los. V dalších dvou kolech totiž odehraje utkání s týmy ze spodku tabulky, nejprve v pátek doma přivítá bohunického nováčka, následně zamíří na hřiště Hranic, které se také souží s jediným získaným bodem.

Proti těmto soupeřům tak Blansko nutně potřebuje zabrat a vyhoupnout se v tabulce ze sestupových míst. „Budou to dva důležité zápasy, o to je to těžší. Jako bývalý hráč vím, jaký dopad to má na psychiku, když už se musí,“ varuje Vorlický.