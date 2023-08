Souboj dvou mladých týmů vyzněl lépe pro zlínskou rezervu. Blanenští fotbalisté ve druhém kole třetí ligy zamířili do sousedního kraje, kde se utkali s B týmem ševců. Domácí příznivci viděli jediný gól a mohli být spokojení, ve čtyřiadvacáté minutě ho totiž vstřelil Jan Hellebrand a Zlín B zvítězil 1:0.

Blanenští fotbalisté (v červeném) podlehli ve druhém kole MSFL zlínské rezervě 0:1. | Foto: Deník/Jan Zahnaš

I druhé utkání Blanska v nové sezoně Moravskoslezské fotbalové ligy přineslo drama až do posledních minut. Zatímco v prvním kole však svěřenci kouče Jiřího Vorlického vybojovali bod z utkání s Rosicemi, na zlínskou rezervu nestačili. „Pro nás to byla výborná prověrka s kvalitním soupeřem. Blansko má velmi dobrý a organizovaný tým s propracovanou výstavbou hry. Byli jsme ale nebezpečnější než soupeř, dostali jsme se hned do několik vyložených šancí,“ hodnotil domácí kouč Jan Jelínek.

Ten si užil jedinou gólovou radost zápasu ve čtyřiadvacáté minutě, kdy Hellebrand napřáhl ke střele zpoza šestnáctky a míč skončil až za blanenským gólmanem Davidem Kubicou.

Mladý blanenský tým hrozil především po centrech a střelách z dálky, ani jeden jeho pokus se však neujal. Trenér Vorlický postupně zofenzivnil sestavu, na hrot se ve druhé půli posunul i kapitán Filip Smrčka, na kýžené vyrovnání však Jihomoravané nedosáhli. „V prvním poločase jsme měli problém s výstavbou hry soupeře, který si míč prohazoval mezi řadami. Musím ale pochválit defenzivu celého týmu, hostům jsme toho tolik nedovolili a zaslouženě jsme vyhráli,“ pokračoval Jelínek.

Zbrojovka zvládla úlohu favorita, poslední Chrudim sestřelil hattrickem Řezníček

Do sestavy domácích naskočilo hned několik hráčů z prvoligového A týmu, kromě střelce Hellebranda šlo o Latyra Ndiayeho, Šimona Poláška, Lukáše Hrdličku nebo Alexandra Bužka. „Takový je úděl nejen zlínské rezervy. Jsem rád, že všichni k tomu přistoupili dobře a pomohli k výhře,“ doplnil lodivod zlínského béčka.

Zlín B - Blansko 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 24. Hellebrand.

Rozhodčí: Kostelník, Vlk, Vychodil.

Žluté karty: 67. Jura - 32. Jambor, 64. Studený.

Zlín B: Bachůrek - Jura, Slovák, Hellebrand (90. Hartman), Hrdlička (90. Slouk), Číž (61. Mlýnek V.), Švach (75. Červinka), Polášek, Bužek, Ndiaye (61. Kovinič), Kulíšek.

Blansko: Kubica - Chyla, Smrčka, Kamenský (57. Feik), Porč - Holman, Kocůrek - Jambor (80. Čejka), Sedlák, Rajčinec (57. Studený) - Tulajdan (46. Černý).