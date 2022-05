„Vstoupili jsme do toho skvěle, za to jsem byl rád. Drželi jsme míč, byli asi lepší než soupeř a vytvořili si další šanci, kterou jsme ale už neproměnili,“ uvedl kapitán Blanenských Tomáš Machálek.

Ještě před přestávkou hráči Kroměříže skóre otočili a v druhé půli dokonali zkázu dalšími třemi zářezy. „Zápasy nás stojí laciné chyby. Je to strašně jednoduché. Chybujeme a soupeř se pak dostane do pohody. Nás pak každý inkasovaný gól v téhle náladě srazí,“ posteskl si.

Debakl jen podtrhl krizi Blanska. Klub se ze tří bodů na jaře radoval jen jedinkrát, hned v prvním klání po zimní pauze. V dalších deseti zápasech vyválčil maximálně remízu. „Už je toho na mě asi moc, strašně mi to vadí. Proher je dost, můžeme si říkat, co chceme, ale stále se to opakuje. Třeba teď působíme trošku lepším dojmem, jenže výsledky jako 0:3 nebo 1:5 doma nikomu nevysvětlíte,“ sdělil dvaatřicetiletý útočník.

Podzim fotbalisté z Blanska zakončili na osmé příčce, nyní jsou v tabulce třináctí. „Snažíme se udržet nějakou pozornost, motivaci. Je to čím dál těžší, ale trenéři a vedení se drží hesla, ať nespadneme pod deku a zkusíme to zvládnout. Soutěž je už rozhodnutá, nemáme se proč obávat,“ dodal.

Příčinu zoufalého jara vidí ve více faktorech. „Je to souhra věcí. Nepozornost, možná laxnost a málo bojovnosti. Sečte se to s dalšími prohrami a v hlavě pak není pohoda,“ přiznal smutně bývalý hráč Líšně.

Na vítěznou vlnu Blansko nevyhouply ani taktické rošády. „Za ten půlrok jsme toho změnili, že už není kam sáhnout. Dal jsem teď všanc kapitánskou pásku, ale zatím se nikdo k ničemu nemá. Možná se uchyluju ke zbytečnostem, ale přece jen, je to vůdčí role a změna by mohla sehrát nějakou roli,“ zauvažoval.

Takhle dlouhou sérii neúspěchů zatím Machálek v kariéře nezažil. Šanci na její protržení dostane se spoluhráči už ve středu, kdy je čeká předposlední Vrchovina. „Řekl jsem klukům, ať tenhle poslední zápas hodí za hlavu. Potřebujeme se aspoň lehce odvděčit fanouškům a s Vrchovinou bychom mohli tahat za delší konec provazu,“ vyhlásil kapitán.

JAROSLAV GALBA