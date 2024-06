Rosická obměna kádru v přestupovém období už se stává pomalu zvykem. Slovan za poslední rok opustili například Tomáš Selinger, Fabián Matula nebo Tomáš Praks, nyní se loučí další opora. „Už delší dobu nám odchází hráči, kteří v Rosicích byli klidně pět sedm roků. Loni to byl Selinger, nyní Tadeáš Zezula. A rozloučíme se i s dalšími fotbalisty,“ předesílá Čuhel.

Na jaře se Rosice chtěly vyhnout boji o záchranu do posledních kol, i proto si v zimní pauze přivedly hned několik hráčů na hostování. Někteří z nich hráli důležitou roli, v klubu ale také končí. „Odchází například oba Nigerijci Fatai Adeshina i Stanley Charles, opouští nás i gólman Adam Jágrik, který už s námi ani nebyl na posledním zápase,“ nastiňuje rosický lodivod.

Slovan tak musí shánět náhradu. První posilu si vyhlédl v Blansku, odkud přivedl jedenadvacetiletého záložníka Rostislava Rajčince. „Rád bych oznámil i další posily, ale zatím nic není jisté. S některými hráči jednáme, nejsme ale ještě finálně domluvení. Mužstvo ale určitě chceme posílit, zároveň opět dáme šanci dalším mladým odchovancům,“ předesílá Čuhel.

V nedávno skončené sezoně Rosice obhajovaly třetí příčku. I kvůli odchodům opor se však musely trochu uskromnit, nakonec braly dvanáctou příčku. „Výkony v utkáních byly slušné, výsledky horší. Zachránili jsme se čtyři kola před koncem, naštěstí jsme neměli starosti až do závěru. Na druhou stranu jsme měli získat určitě víc bodů. Alespoň jsme zapojili mladé odchovance, to je pozitivum,“ rekapituluje zkušený stratég.

V novém ročníku by se Slovan rád opět vrátil do první poloviny tabulky. Přesné ambice však plánuje určit až ve chvíli, kdy uzavře kádr pro podzimní část. „Uvidíme, jaké budou další pohyby v kádru, tomu se přizpůsobíme. Nyní je těžké říct, jaké máme cíle. Byli jsme zvyklí hrát v horní polovině, tentokrát se nám to nepodařilo, protože nám nevyšel především podzim,“ podotýká Čuhel.

Letní přípravu jeho svěřenci načnou už 2. července, bude tak trvat téměř přesně měsíc. „Chceme začít dřív, protože změn v kádru bude spousta. Je třeba detailně poznat nové hráče i mladíky, které zařadíme do A týmu. Odehrajeme čtyři přípravná utkání, plus nás ještě před startem třetí ligy čeká první kolo poháru. Nejedeme nikam na soustředění, budeme doma v Rosicích,“ objasňuje trenér.

První přípravné utkání odehrají Rosice v sobotu 6. července proti Pohořelicím. Další náročnou třetiligovou sezonu načnou o prvním srpnovém víkendu na hřišti nováčka z Hlubiny. „Sestoupila Kroměříž, Třinec i Znojmo budou mít postupové ambice, když jim to nevyšlo teď. Navíc přibyla rezerva Zbrojovky a juniorky jsou vždy kvalitní, protože trénují profesionálně. Nůžky se opět rozevřou,“ předpovídá Čuhel.