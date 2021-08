V ní se jedenatřicetiletý útočník radoval z prvních gólů až ve třetím kole a po osmi měsících od svého příchodu do Blanska. Machálek v sobotu přispěl dvěma trefami k domácímu vítězství 3:1 nad Dolním Benešovem. „Jsem opravdu rád, že se mi podařilo dát dva góly a konečně otevřít střeleckou šňůru v Blansku, doufám, že bude pokračovat,“ prohlásil Machálek.

V létě krátce po pádu Blanska z profesionální soutěže dokonce přemýšlel, že se přesune do ryze amatérského celku. Nakonec ale v týmu zůstal a stal se jeho kapitánem. „Je pravda, že jsem se chtěl přiblížit už k nižším soutěžím a hlavně k domovu, aby se na mě mohl přijít podívat i syn. Jsem ale rád, že tady pokračuju a do role nějakého lídra se stavím hlavně s přibývajícím věkem. Snažím se pořád být největším přínosem pro tým,“ poznamenal Machálek.

V sobotu se ale blýskl už ve 22. minutě, když přízemní střelou k tyči poslal Blansko do vedení, krátce po pauze se trefil podruhé. „Přijel velmi zarputilý soupeř, což je o Dolním Benešovu známo. Zkrátka nedá nic zadarmo. Každopádně jsme vstoupili do zápasu dobře a měli i víc ze hry,“ líčil Machálek.

Svěřenci kouče Petra Vašíčka k výhře 3:1 dokráčeli v deseti hráčích, když v 83. minutě dostal červenou kartu stoper Dominik Blažík. „Tam byla naše nepovedená akce na polovině soupeře a myslím, že rozhodčí mohl na nás písknout dvakrát faul, ale nechal hru běžet. Při dlouhém balonu potom Bláža vystartoval a šel tam trochu nebezpečněji skluzem nohama napřed. Trefil míč, ne hráče a rozhodčí situaci vhodnotil jako surovou hru. Podle mě si mohl vybrat, byla to oranžová,“ pravil Machálek.

Blanenští se nyní s šesti body ze tří zápasů nacházejí v třetiligové tabulce na sedmém místě, přitom trenér Vašíček vyhlásil před startem nové sezony jasný cíl, a to záchrana soutěže. „Byl bych trochu optimističtější než trenér, ale nechci nic zakřiknout. Ve třetí lize je každý soupeř nepříjemný, musíme sbírat body hlavně doma a když něco přivezeme i z venku, tak super. Budeme jen doufat, aby soutěž nepřerušila zase nějaká opatření,“ přál si Machálek.

Přestože Blansko ještě v červnu bylo takřka bez hráčů a jistoty třetí ligy, nyní se zdá, že je z nejhoršího pryč. „Situace se už uklidnila. Byly tam nějaké problémy s vypořádáváním, ale už se všechno zvládlo a teď je všechno ve správných kolejích a snad to takhle pojede dál,“ zmínil Machálek situaci ohledně nepřihlášení druhé ligy a finančních problémů blanenského celku.

Blansko se momentálně spoléhá spíš na mladé hráče ze Zbrojovky Brno či hosty z Líšně. „Myslím, že máme výborný kolektiv kluků, což je asi nejdůležitější, trenér je super chlap a táhneme spolu za jeden provaz, kluci jsou mladí, ale jestli v poháru (Blansko postoupilo do druhého kola - pozn. red.) dostaneme druholigového nebo prvoligového soupeře, můžou se ukázat a říct si o angažmá ve vyšší soutěži. A že těch klukům máme, kteří by to zvládli,“ dodal Machálek.

Blansko - Dolní Benešov 3:1 (1:0)

Rozhodčí: Koláček Jan – Tomanec Josef, Drozdy Luboš

Branky: 22. Machálek, 46. Machálek, 75. Hladký – 47. Blahuta.

ŽK: 3. Feik – 34. Pecuch, 39. Wybraniec. ČK: 83. Blažík.

FK Blansko: Nešetřil – Chyla, Feik (82. Pyš), Minařík (76. Alexa), Kroutil (65. Smrčka), Mach, Tulajdan, Fall, Reteno (65. Hladký), Blažík, Machálek (C)

FC Dolní Benešov: Chvěja – Wojatschke (46. Rončka), Koňařík (76. Sobek), Massaniec, Rubý, Moravec (C), Blahuta, Pecuch (76. Labuda), Gebauer (46. Latka), Wybraniec, Karčmář.