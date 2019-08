Do zápasu s příchutí derby šly oba tábory v jiném rozpoložení. Domácí se sehranou a jen lehce doplněnou sestavou, hosté se šesti novými tvářemi v základní jedenáctce.

Lépe obstály posily nováčka. Výborně hrající Peter Šulek otevřel skóre a Filip Žák dal chvíli po něm důležitý druhý gól. „Myslím si, že ty dva slepené góly zápas rozhodly, ale Šulek měl dnes trochu jiný úkol. Do prvního zápasu jsme chtěli zkušenější a soubojové hráče. Peter měl vymazat Lahodného. To splnil na sto procent a přidal k tomu krásný gól. On i Filip Žák splnili, co jsme po nich chtěli,“ chválil trenér Blanska Zbyněk Zbořil, který mužstvo do Moravskoslezské ligy dovedl už podruhé.

Výsledek vypadá jednoznačně, ale na trávníku se odehrávala v podstatě vyrovnaná partie. Oba týmy se snažily zakončovat akce. Vyškovský Aleš Rus křižnou střelou minul branku. Domácí Daniel Přerovský nejprve málem využil kiksu vyškovského brankáře Štěpána Sporného, který ho nastřelil, ale míč se zakutálel mimo branku, potom jeho dobrou střelu srazili vedle hostující obránci.



První gólovou šanci si vypracoval domácí David Štrombach. Uvolnil se na velkém vápně, ale střelu po zemi poslal těsně vedle tyčky. „První kola jsou vždycky fotbalová válka. A vždycky tam rozhoduje, kdo chce víc vyhrát. Chtěl jsem po hráčích, aby k tomu tak přistoupili. Proto jsem zvolil takové hráče, kteří jsou ochotní do války jít. Myslím, že to na hřišti bylo vidět, že to nebyl světový fotbal, ale boj. S radostným koncem pro nás,“ radoval se domácí lodivod.



Po Štrombachově šanci ovšem Blanenští prožili klinickou smrt. V krátkém časovém úseku musel domácí brankář Martin Doležal čelit gólové střele Jiřího Oulehly a krátce nato míč třikrát poskakoval na domácí brankové čáře a Doležal ve spolupráci s obránci jej nakonec uklidil do bezpečí. „Myslím si, že na začátek sezony to byl z obou stran velmi dobrý fotbal s velkým nasazením. My jsme to rozehráli dobře. Tři minuty před prvním gólem jsme měli stoprocentní šance, které brankář Doležal perfektně zvládl. Místo, aby to bylo 0:1, tak jsme gól dostali,“ posteskl si trenér Vyškovanů Jan Trousil.



Šulek poslal do vyškovské sítě odražený míč střelou za pokutovým územím, kterou hostující brankář Štěpán Spurný přes klubko těl před sebou uviděl až příliš pozdě. Akci na druhý gól vymyslel a pěknou kolmou přihrávkou provedl kapitán David Bednář. Zakončující Žák jen v běhu prodloužil dráhu letu balónu.



V přestávce Trousil vyměnil dva hráče a promíchal sestavu. Už v úvodu mohl dát kontaktní gól Michal Klesa, ale velkou šanci zahodil. Povedlo se to až v 78. minutě, kdy ze skrumáže skóroval Radek Smékal. Zdramatizování koncovky ale domácí nepřipustili. Třetí gól dal pět minut po snížení po rohovém kopu hlavičkou Martin Sedlo. „Ti, co v poločase střídali, nešli dolů kvůli špatnému výkonu, ale protože jsme potřebovali změnit hru. Myslím, že druhý poločas jsme zvládli dobře. Dostali jsme se na kontakt. Rozhodující bylo to, že jsme dvě minuty potom měli obrovskou šanci Klesou, který vyřešil všechno dobře, ale bohužel, Huška v té chvíli byl o krok rychlejší a balon, který směřoval do brány, vykopl. A pak jsme nezvládli věc, o které jsme věděli. Tedy, že rohy domácí kopou na bližší tyč na Sedla,“ vystihl Trousil příčiny porážky svého týmu.



V době, kdy se za každou cenu tlačili před domácí branku, nechávali hosté volné prostory ve vlastní obraně. Největší šance po brejcích měli Jiří Tulaydan a Dominik Urbančok, ale na brankáře Vyškova nevyzráli. „V prvním poločase jsme měli první šanci Štrombachem, ale taky nás podržel Dolík. (brankář Doležal, pozn. red.) Byl tam sled takových věcí, které mohly zápas dostat trochu jinam. Ve druhé půlce jsme si nevážili těch brejkových situací, protože jich bylo hodně a byly špatně sehrané. To mě mrzí, o zápase mohlo být rozhodnuto daleko dřív. Na druhou stranu já dnes neřeším, jak to vypadalo. Jsem hrozně rád, že jsme důležitý úvodní zápas zvládli a těší mě veliká návštěva,“ zdůraznil Zbořil.



„Výsledek je pro mně samozřejmě zklamáním, ale na to, že do sestavy zabudováváme osm nových hráčů, tak nemůžu říct, že náš výkon by byl nějaký propadák. Kluci to odpracovali a v tomto směru jim nemůžu nic vytknout. Chyby tam samozřejmě byly, dostali jsme góly po standardních situacích. Ale jednoznačně říkám, že osm nových hráčů je prostě moc. Navíc s hráči, kteří odešli, odešlo i čtyřicet gólů ze šedesáti, které jsme loni dali. Ti kluci si na sebe nejprve musí zvyknout, a taky si uvědomit, že ty góly musí nahradit sami. Do šancí se dostáváme,“ nastínil své současné největší problémy kouč Vyškova.

FK Blansko – MFK Vyškov 3:1

Poločas: 2:0. Branky: 39. Šulek, 43. Žák, 83. Sedlo – 78. Smékal. Rozhodčí: Bebenek – Antoníček, Křepský. DFA: Vidlák. ŽK: Přerovský, Bednář – Smrčka, Sečkář, Krejčí. Diváků: 1288.

Blansko: Doležal – Kropáček (64. Urbančok), Huška, Štrbák, Sedlo – Paděra – Přerovský (87. Minx), Bednář (74. Traore), Šulek, Žák (77. Tulaydan) – Štrombach (82. Feik). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Vyškov: Spurný – Němeček, Smrčka (46. Krejčí), Hanuš, Rus (46. Sečkář) – Oulehla, Smékal, Lahodný, Langer (87. Ibrahim), Klesa – Jaroš (75. Matocha). Trenér: Jan Trousil.