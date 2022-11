Báli jsme se, jak k nám soupeři přistoupí, přiznává kapitán Orlů Svoboda

"Opakuje se nám to už v kolikátém zápase. Jsme lepším týmem, ale vždy dostaneme branku jako první. Měli dvě šance, z nichž jsme mohli vyrovnat a nedali jsme je," krčil rameny Pacholík.

Blanenský asistent Erik Mihula nahlížel na výkon Znojma podobnou optikou. "První půlku jsme hráli bez míče. 1. SC mohlo vést během patnácti minut 3:0. Paradoxně jsme však dali první gól my," zářil štěstím Mihula.

Po změně stran domácí vyrovnali na 1:1 díky Matheusi Goncalvesovi. Mančaftu od rakouských hranic ovšem vzal naděje na body Filip Holman. Ten ještě na jaře oblékal dres Znojma. "Dostali jsme hloupého góla a začali jsme hrát fotbal. Jsem rád za sebe i za kluky. Má trenérská premiéra tak dopadla dobře," dodal Mihula.

Tým 1. SC trápí i odražené míče od tyček. "Proti Blansku to bylo už ve třetím duelu za sebou. Minule v Uherském Brodě, předtím ve Frýdku-Místku. Máme smůlu na zakončení a na branku se moc nadřeme. Tabulka je sice do desátého místa docela vyrovnaná, ale co z toho, když neporazíme soupeře, kteří jsou okolo nás. Prohráli jsme zápasy o šest bodů, Blansko nám odskočilo, takže to bude těžší a těžší," zněl rozzlobeně znojemský útočník Martin Březina.

Znojmo drží v soutěžním žebříčku MSFL předposlední místo se dvanácti body. Podzimní část ročníku 2022/2023 uzavře již v neděli od čtvrt na jedenáct na hřišti B-týmu Baníku Ostrava.

Znojmo - Blansko 1:2

Poločas: 0:1. Branky: 68.Gonçalves – 17.Jaroš, 83.Holman ŽK: 73.1:2. Rozhodčí: Bělák – Cieslar, Mayer. Diváci: 150.

1.SC Znojmo FK: Chmiel – Bartůněk, Russmann, Březina, Gonçalves, Pálfi (46. Čtvrtníček), Kartišovs, Komínek, Lukčo (46. Kilibarda), Krakovčík, Bakaramoko (83. Mrkva). Trenér: Michal Pacholík.

FK Blansko: Nešetřil – Blažík, Chyla (90.+4 Rajčinec), Feik, Holan, Kapur, Jaroš (75. Tulajdan), Kamenský, Černý, Dano, Smrčka. Trenér: Erik Mihola.