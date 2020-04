Jak se vám líbí první sezona MSFL?

Po postupu jsme věřili, že se můžeme pohybovat v horní polovině tabulky. To co se reálně stalo, se nám nezdálo ani v nejdivočejších snech - Blansko na čele MSFL. A navíc se možná podíváme do F:NL. Prostě paráda. Jsme si vědomi, že ambice přicházejí za nějakou cenu, ale i tak nás mrzel odchod Davida Bednáře nebo Dominika Šmerdy. Každopádně si nemůžeme stěžovat na úroveň hraného fotbalu. Některé zápasy byly úžasné, jako Brazílie v sedmdesátých letech. (úsměv)

Co si říkáte na zrušení jarní části MSFL?

Je to zklamání, ale správné rozhodnutí. Souhlasím s tím, co řekl kouč Zbořil, jenž nemá pocit, že bychom něco vyhráli. Pro nás příznivce je každý víkend dobrodružství, plánovali jsme výlety do různých částí Moravy, chtěli jsme si prohlédnout krásné části republiky s třešničkou na dortu, kterou je zápas Blanska. Při pandemii, která má obrovský dopad nejen na Českou republiku, ale také na celý svět, plně podporujeme rozhodnutí o zrušení ligy.

Pokud bude FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA pokračovat a na sestupových příčkách bude tým z Moravy, tak Blansko bude mít možnost zahrát si druhou ligu. Co vy na to?

Jak už jsme řekli, druhá liga by byla pro Blansko neuvěřitelným úspěchem. Když jsme začínali podporovat Blansko, hrálo v kraji s týmy jako například Olympia Ráječko, kde je mimochodem úžasné hřiště. No a najednou můžeme hrát s týmy, jakými jsou Viktoria Žižkov, Dukla Praha nebo třeba Zbrojovka Brno. Jsme vděční za veškeré úsilí všech zúčastněných, kteří se snažili dostat nás na tato místa. Pokud postoupíme, plánuji napsat knihu o sezoně. Byl by to takový ekvivalent toho, jako by Wales vyhrál Euro 2020. O takovém vzestupu je třeba natočit film. V Sokolově v sobotu v 10:15? Ano prosím! (úsměv)

Jaký okamžik uplynulé sezony se vám vryl do paměti?

Každý zápas byl jedinečný. Porazit béčko Sigmy s několika ligovými hráči a nebo třeba vítězství nad Frýdkem. To byly parádní momenty. Výkony hráčů a sounáležitost všech v klubu nás přesvědčují o tom, že naše výjezdy stojí za to. Největším důkazem toho pro nás bylo, když nám klub daroval dresy a poděkoval za to, co nás vlastně tak strašně baví. Určitě také stojí za zmínku naše návštěvnost. Potkat na Údolní více jak tisíc lidí? To je přece důkaz, že Moravský kras není jediným krásným místem v regionu. A taky mohu přidat výkony Martina Sedla, náš krajní bek, který je nejlepším střelcem našeho týmu. To je přece úžasné.

Před jarní částí MSFL dotáhlo vedení týmu do zdárného konce spoustu zajímavých přestupů. Kteří hráči mají z vašeho pohledu největší potenciál?

Podepsání hráčů jako Haris Harba, bývalý bosenský reprezentant, je jasnou známkou našich záměrů. Robert Bartolomeu ukázal svůj talent hned v prvním zápase s Uničovem, kde to bohužel na vítězství nestačilo. Lukáš Lahodný se vrací domů z Vyškova a je vždy fajn vidět hráče, kteří se vracejí. V prvním zápase nás také ohromil Ondřej Sukup, který působil nesmírně klidně a jeho chytrost při hře s míčem by pro nás byla velkou výhodou. Navíc má potenciál být vůdcem. Rozhodně jsme měli nejlepší tým v podzimní části a posily, jaké se podařilo přivést, jsou velkým příslibem do budoucna jak pro klub, tak pro fanoušky. Doufejme, že je dokážeme udržet i další ročník.

Pokud Blansko bude hrát druhou ligu, bude to na Sportovním ostrově. Co vy na to?

Trošku nás zasáhlo, když jsme zjistili, že ve druhé lize nebudeme hrát na Údolní. Je to ideální stadion pro fotbal, ale uvědomujeme si, že případná investice by byla obrovská, takže chápeme případný přesun. Jediné co si přejeme, je skutečnost, aby se na stadion na Údolní nezapomnělo a pokud by to šlo a našly se peníze, rádi bychom viděli druholigové zápasy i tam. Na naší podpoře Blanska to však nic nemění. Forza Blansko!

KRYŠTOF SEVERA