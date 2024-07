Před rokem Bednář opustil Bohunice a zamířil do Rájce-Jestřebí, se kterým hrál I. A třídu. Jenže nakonec i díky kuriozní historce po roce opět mění dres. „Vše začalo tím, že vznikla nějaká fáma, že se vracím do Blanska, což tehdy ještě nebyla pravda. Na to konto jsem se nezávazně bavil s blanenským předsedou Zdeňkem Veselým, který se mě zeptal, jestli když už se to vykládá, tak o tom nechci přemýšlet. A nakonec se to upeklo,“ usmíval se Bednář.