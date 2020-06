Poslední přípravné utkání před krátkou pauzou v přípravě odehráli fotbalisté Olympie Ráječko na domácím hřišti. Proti účastníkovi I.A třídy Tišnovu už stál na lavičce i nový trenér Olympie Radek Buchta, kterému bude pomáhat hrající asistent David Bednář. Ráječko zvítězilo přesvědčivě 7:2.

Fotbalisté Ráječka v posledním přípravném zápase před pauzou přehráli Tišnov 7:2. | Foto: Foto: Tomáš Srnský

Buchta, který zároveň hraje za Blansko, vystřídal v roli trenéra Martina Mašu. U mužů je to jeho trenérská premiéra. Bude se tak snažit zúročit zkušenosti, které jako kouč nabyl v mládežnických kategoriích Zbrojovky Brno. „Když mi tento post byl nabídnut, tak jsem to původně zavrhnul s tím, že na mužskou kopanou se ještě necítím. Pak jsem ale zjistil, že v Ráječku je spousta mladých kluků kolem dvaceti let a hodně věcí se dá do trénování s určitou modifikací aplikovat podobně, jako jsem to dělal doteď ve Zbrojovce,“ podotkl Buchta.