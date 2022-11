Ten řešil před duelem absenci stopera Adama Dundy, jehož do hry nepustilo zranění. „K fotbalu zranění samozřejmě patří, ale nečekal jsem, že to bude až tak velký zásah. Dunda s Dresslerem jsou sehraní, ale nechci na to porážku svádět,“ přiznal hostující kouč.