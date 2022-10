Fotbalisté Blanska (v červeném) zdolali Uničov 2:1.Zdroj: Deník/Jan Zahnaš

PROBUZENÝ ÚTOK. Tristních pět vstřelených gólů v devíti kolech, taková byla bilance blanenské ofenzivy před sobotním utkáním. Jenže najednou to byl úplně jiný koncert, Vorlický poslal do zápasu od úvodní minuty hned tři útočné hráče a Blansko v prvních pěti minutách zapsalo hned dvě přesné trefy. „Myslím si, že je to vždy o složení útočné fáze. Tentokrát hráli mladí, ale na svůj věk zkušení útočníci, spadlo to tam Kapurovi, ale v šancích byli i ostatní. Jsou to všechno góloví hráči,“ vysvětlil nový blanenský lodivod.