Zkušeného kouče velmi štval i způsob, kterým Blansko v nastavení první půle inkasovalo jediný gól zápasu. Jihomoravský celek totiž zahrával standardní situaci na soupeřově polovině, s míčem se dostal až k rohovému praporku. Tam však o něj přišel a po rychlém protiútoku kapituloval. „Fakt mě to štve. Kopeme v pětačtyřicáté minutě přímák, darujeme soupeři míč a on ho v klidu vyveze, aniž bychom situaci přerušili. Bohužel se to nedá vrátit, takový je někdy fotbal,“ posteskl si blanenský trenér.

Ten proto také hráčům v kabině dal jasně najevo, že se takovýchto laxností nemohou dopouštět. „Jelikož dělám fotbal rád a jsem určitého psychologického rozpoložení, tak jsme o pauze dost zvýšil hlas. Protože toto by se zkušenému mužstvu stávat nemělo. Považuju za zkušené už i hráče, kterým je třeba třiadvacet a mají něco odkopáno, a jim už jsme to museli zmínit trochu zvýšeným hlasem,“ neskrýval Vašíček.

U Svratky se hrál fotbal s visačkou kvality

Domácí si přitom kromě gólové situace téměř nic nevypracovali, naopak Blansko mělo místy až drtivý tlak, nastřelilo i tyč. Ze Zlína však odjelo s nulou. „Ten výsledek mě vyloženě mrzí, protože soupeř jednou vystřelil na branku a dal nám z toho gól. Naopak my jsme neproměnili dvě tři velké šance,“ kroutil hlavou zkušený stratég.

Zápas čtvrtého kola byl jedním z těch, který ukázal, že by jihomoravskému celku pomohl větší počet zkušených hráčů v sestavě. Jeho základní jedenáctka je totiž třetí nejmladší v lize, kapitána pak dělá teprve dvaadvacetiletý Filip Smrčka. „Na kvalitního a zkušeného hráče klub ale musí mít finanční prostředky. A to teď prostě nemáme. Na druhou stranu je to výzva s takhle mladým týmem pracovat a udělat s ním nějaký výsledek. Vydali jsme se teď cestou, které věříme,“ nastínil Vašíček.

I tak ale Blansko nad některými příchody ještě uvažuje. „Přestupní termín ještě nekončí a tušíme, že bychom potřebovali tým trochu posílit a doplnit. Ale kvalitních hráčů není ve fotbale zase tak moc a kvůli naší ekonomické situaci si nemůžeme dovolit fotbalisty, kteří by chtěli větší smlouvu,“ popsal kouč.

Deset tisíc diváků smutnilo, Zbrojovka dostala od Slavie čtyři góly

Proto Blansko v minulém týdnu testovalo útočníka Kangu, který ve středu za klub nastoupil do přípravného utkání proti Kunštátu. Proměnil sice penaltu, místo v kádru si však nevybojoval. „Utkání jsme hráli proto, že nemáme béčko, takže jsme chtěli trochu protočit tým, aby si zahráli i ostatní kluci. A pak jsme chtěli vidět Kangu v zápase. U těchto hráčů z ciziny to máme ale nastavené tak, že aby v kádru zůstali, tak musí převyšovat naše současné kluky. To se nestalo, takže u nás nezůstane,“ odhalil Vašíček.

Šanci v přípravném utkání proti Kunštátu dostali hráči širšího kádru, jenže ani oni přes výhru 3:2 nepřesvědčili. „Byl to spíš tréninkový než přípravný zápas a ukázal nám, že ti kluci musí ještě pracovat, než dostanou šanci. Musí se nejdřív vyrovnat těm hráčům, co teď nastupují v základu,“ uvedl jasně blanenský lodivod.

Jeho hráče čekají už ve středu ve vloženém pátém kole Rosice. Ty jsou zatím v tabulce na druhé příčce a mají jen nejvyšší ambice. Blansko však chce vycházet z minulého ročníku, kdy proti nim ve dvou zápasech vybojovalo čtyři body. „Rosice nedávno změnily trenéra, ale jejich hra je vlastně pořád stejná. Můžeme si tak něco vzít z minulosti,“ doplnil Vašíček.

Zlín B - Blansko 1:0

Branka: 45+1. Hellebrand.

Žluté karty: Chrudina, Hellebrand, Číž – Jaroš, Tulajdan.

Blansko: Kalina – Blažík, Smrčka, Černý – Chyla (83. Psota), Holman (46. Chloupek), Dano, Jaroš (61. Kamenský), Feik (61. Crhan) – Tulajdan, Kapur (61. Rajčinec).