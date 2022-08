V letních měsících došlo v celku z okresního města k opravdu vydatné obměně. Skončila čtveřice hráčů, mezi nimi i kapitán Tomáš Machálek, kterému skončila smlouva. Do klubu naopak zamířilo hned devět posil! „Počítáme s tím, že když jsme poskládali téměř nový tým, tak to teď bude chvíli trvat. Máme mladé mužstvo, chtělo by to nějakého lídra. Ale tušíme, že si musíme pomoct sami. I v zápase s Bohunicemi jsme nezačali špatně, kontrolovali jsme hru. Pak jsme ale dostali gól po krásné střele a hned jsme znervózněli,“ popsal kouč.

Změny v kádru



Přišli:

Marek Kalina (brankář) - hostování z Uničova

Miroslav Kamenský (obránce) - konec smlouvy ve Zbrojovce

Kryštof Crhan (záložník) - konec smlouvy ve Vysočině Jihlava

Karel Jaroš (záložník) - hostování z Vyškova

Marek Psota (záložník) - přestup z Líšně

Rostislav Rajčinec (záložník) - přestup z Líšně

Filip Holman (záložník) - hostování ze Zbrojovky

Dano Gouamene Sosthene (záložník) - přestup ze Staré Říše



Odešli:

Tomáš Machálek - konec smlouvy (Kroměříž)

Nikola Todorič - konec hostování

Štěpán Alexa - zdravotní problémy

David Vitásek - konec hostování



Času však Blansko moc nemá, nový ročník Moravskoslezské fotbalové ligy odstartuje už v sobotu. „Fyzicky jsme připravení bez problémů, jinak je to se souhrou. Vsadili jsme na kluky, kteří jsou hladoví a chtějí něco dokázat. Musí si to prostě postupně sednout, nejde to hned,“ uvedl Vašíček.

V úterním pohárovém zápase nastoupili v základní sestavě pouze tři hráči, kteří oblékali blanenský dres i na jaře. Až tak razantní zásah do kádru vykonal třetiligový celek. „Rád používám slogan, že kdybych měl kouzelný prsten princezny Arabely, tak s ním otočím a mám z klubu Barcelonu. To ale bohužel nejde. Je to o pracovitosti a ti kluci pracovití jsou, takže nesmíme podléhat panice a postupně to vyladit,“ předsevzal si blanenský lodivod.

Blansku příliš nepomohl ani los třetí nejvyšší soutěže, na úvod totiž v sobotu doma přivítá silnou Kroměříž. „Nebudeme si nic nalhávat, Kroměříž je velký favorit možná i celé soutěže. Mají dlouhodobě poskládanou osu mužstva, což se nám za poslední rok nepodařilo. Trochu jim pomohl i covid, mohli trénovat a nacvičit různé věci. A musím smeknout, protože takhle dobře na tom moc klubů v soutěži není. Povedlo se jim to a perfektně jim to funguje,“ chválil Vašíček.

Zároveň však jasně dodal, že jeho svěřenci určitě zbraně neskládají. „Jdeme do zápasu s pokorou, víme, že jsme outsider. Ale když si vzpomenu na má mladá léta, tak jsme v hokeji fandili Československé socialistické republice. Osmkrát za sebou nás Sověti porazili, pak jsme jednou vyhráli my a brali jsme titul mistrů světa. Proč by se něco podobného nemohlo stát v sobotu, David přece vždy může porazit Goliáše,“ usmíval se trenér.

Úvodní zápas navíc nabídne i jeden pikantní příběh. Bývalý blanenský kapitán Tomáš Machálek totiž po skončení smlouvy odmítl nabídku další spolupráce a zamířil právě do Kroměříže. Hned na úvod soutěže se tak vrací do míst, kde před pár týdny byl ještě oblíbeným lídrem. „Takové situace prostě dnešní fotbal přináší. Tomášovi skončila smlouva, my jsme i chtěli, aby zůstal, ale vždy je to na domluvě mezi klubem a hráčem. Nedopadlo to, tak holt přijede jako soupeř. Naše hráče to může namotivovat, uvidíme, jak zareaguje on,“ nastínil Vašíček.

Realizační tým tak v přípravném období musel řešit otázku, kdo bude nosit kapitánskou pásku v příští sezoně. V úterním zápase s ní na rukávu vyběhl teprve dvaadvacetiletý Filip Smrčka. „Filip byl zatím kapitán jen na jeden zápas, musíme si to vyhodnotit. Moc kandidátů ale asi mít nebudeme, ještě o tom před sobotním začátkem ligy budeme jednat. Filip je ale asi největší kandidát,“ uzavřel Vašíček.