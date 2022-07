Sezonu hodnotím samozřejmě kladně, protože už když jsme na začátku dávali mužstvo dohromady, tak nás mnozí odepisovali na sestup. Nám se ale podařilo se zachránit, takže po výsledkové stránce bylo vše v pořádku. Když mluvím za trenéry, tak jsme byli spokojení. I když třeba ta představa před jarní části byla, že budeme mít o tři až čtyři body víc, ale prostě jsme si splnili, co jsme chtěli.

Už před rokem jste mluvil o vytoužené konsolidaci kádru, povedla se vám?

To je druhá stránka, která už je trochu horší. Dneska každý, kdo se pohybuje ve fotbale, tak ví, že kvalitních hráčů je prostě nedostatek. My jsme v minulé sezoně zaregistrovali některé zajímavé kluky, ale jsme ve fázi, kdy zas hledáme a zkoušíme.

Myslíte, že podobné problémy mají i další celky?

Určitě, poukázal bych třeba na Prostějov, který je o soutěž výš a taky musí před každou sezonou složitě shánět hráče. Je to dneska prostě boj, abychom přivedli nějaké posily. Takže konsolidace se nepodařila na sto procent, hledáme prostě dál a uvidíme, jestli to v příští sezoně bude dobré anebo ne.

S jakými cíli jdete do nové sezony?

To je těžké. Začali jsme se nedávno víc orientovat ve vyšších soutěžích a víme jednu věc, že některé kluby si mohou dovolit nadstandardně platit hráče. Což u nás ale nejde. Takže budeme rádi za klidný střed tabulky, uvidí se po prvních kolech. Chceme třetí ligu v Blansku samozřejmě udržet, ale nebude to jednoduché.

V klubu máte čtyři hráče na testech, jak na vás zatím působí?

Zatím je stále brzo je nějak víc hodnotit. Zaměřujeme se zatím v přípravě na kondici a z téhle stránky se jeví dobře, je vidět, že mají natrénováno. Ale o jejich herních schopnostech je zatím předběžné hovořit. Uvidíme víc v dalších zápasech, ale snažíme se ty kluky poznat i charakterově.

Ovlivní vás při výběru sestavy už první přípravné utkání, kdy jste prohráli s Hodonínem vysoko 0:7?

Z tohoto zápasu nechceme moc vycházet, protože jsme do něj nešli v kompletní sestavě, ještě někteří kluci byli na dovolené. Víc nám napoví sobotní utkání proti Startu Brno, pak máme v týdnu i tréninkový zápas s Kunštátem. Ale důležité taky je, že tým není kompletní, dál hledáme posily.

Na jakých pozicích byste uvítal posily?

Tlačila nás bota v ofenzivní činnosti a stále tušíme, že tam máme nedostatky. Takže hledáme hráče do útoku, i když to je dnes pro všechny nedostatkové zboží. Musíme si nové hráče i vychovat z mládeže anebo sáhnout někam, kde ten hráč ještě není příliš známý, vytáhnout ho a naplnit jeho potenciál. Ale může se stát cokoliv, třeba přijde nový investor a řekne nám, že od něj máme tisíc korun, abychom si koupili nového hráče. (směje se)

Zmiňoval jste nutnou přestavbu kádru, kdo vás před novou sezonou opustil?

Skončil u nás záložník Tomáš Machálek, kterému vypršela smlouva. Potom bohužel ze zdravotních důvodů musel přerušit kariéru Štěpán Alexa, který měl jít do přípravy v Prostějově, ale doktoři mu našli problémy se srdcem. A skončilo hostování Nikola Todoriče, který šel na zkoušku do Prostějova a teď ho testuje nějaký slovenský klub. Co se týká odchodů, tak si myslím, že to už je snad uzavřené.

Příští sezonu začínáte hned se silnou Kroměříží, se kterou jste naposledy prohráli 1:5. Věříte, že už se Blansko dokáže přiblížit lepším celkům třetí ligy?

Zrovna s Kroměříží jsme hráli přípravné utkání před rokem v létě. A její trenér Bronislav Červenka nám tehdy řekl, že jim covidová doba dost pomohla, protože mohli trénovat a rozvíjet nové systémy. Což se jim viditelně povedlo. Hlavně mají konsolidovaný kádr, příliš hráčů jim neodešlo, takže už mají zažité nějaké prvky, které chtějí dodržovat. Naopak my zas trochu obměňujeme kádr, někteří kluci od nás odešli do vyšších soutěží. Takže jedeme v mnoha věcech odznova a to je hendikep. Dá se to v některých zápasech vyrovnat bojovností a nasazením, ale abychom se přiblížili nejlepším týmům soutěže, tak to není jednoduché, hodně záleží na formě mužstva v daný moment.

Čeká vás také duel druhého předkola MOL Cupu s Bohunicemi, které se teď vezou na postupové vlně. Jak těžké bude na ně vyzrát?

Samozřejmě MOL Cup bereme tak, že bychom chtěli postoupit. Ale zároveň zápas vnímáme jako přípravu na ligu. Určitě chceme vyhrát, protože víme, že stačí pár postupů a můžeme zas dostat nějakého atraktivního soupeře, jako jsme minulý rok měli Zlín. Bude ale otázkou, jaké mužstvo do zápasu s Bohunicemi vyšleme, když je to týden před začátkem ligy. Úplně k tomu prostě nevzhlížíme, bereme to jako přípravný zápas s nádechem soutěžního.