Jarní jízda blanenských fotbalistů pokračuje. V sobotním domácím utkání vybojovali cenné vítězství 1:0 nad zlínskou rezervou a uhájili sedmé místo třetiligové tabulky.

Blanenským fotbalistům (v červeném) se na jaře daří, vyhráli třetí utkání v řadě. | Foto: FK Blansko

Svěřenci kouče Jiřího Vorlického už se po zimní pauze utkali i s kroměřížským lídrem, na jehož hřišti padli 0:2. Paradoxně ale největší test jim přinesl sobotní duel se zlínskou rezervou. „Byl to bezesporu nejtěžší soupeř, se kterým jsme se na jaře utkali,“ zhodnotil pro klubový web Vorlický.

Ve všech třech dosavadních jarních zápasech se Blansko snažilo prezentovat svou dominantní hrou založenou na kombinační rozehrávce a plynulém přechodu do útoku. Zlínské béčko však v první půli jihomoravský celek donutilo k překopání systému. „Soupeř byl výborně organizovaný, fotbalový, jednalo se o první tým, který nám v první půli neumožnil náš způsob hry. Naopak jsme tahali za kratší konec, Zlín do poločasu dominoval,“ tušil Vorlický.

Mladý zlínský výběr se dostával i do šancí, od úvodu byl jasně aktivnější. Přesto jediný gól první půle vstřelili domácí, ve třiatřicáté minutě se prosadil Tomáš Chyla, který svůj centr zakroutil až za bezmocného soupeře hostí.

I přes poločasové vedení ale blanenský lodivod tušil, že jeho celek musí do druhé půle změnit obraz hry. „Nebylo to ani o tom, že by nám něco nevycházelo, prostě jsme potkali soupeře, který v první půli byl jasně lepším týmem. Kvalita a organizovanost hry nám neumožnila naši klasickou postupnou rozehrávku, hosté byli v soubojích dlouho lepší než my,“ nastínil domácí stratég.

Do druhé půle ale také vstoupil aktivněji hostující celek, který dál hrozil. Největší šanci na vyrovnání měl Šimon Polášek, který hlavičkou orazítkoval břevno. S postupujícími minutami se ale hra vyrovnávala. „Zvykli jsme si na fyzicky náročnou a rychlou hru soupeře, začali jsme si vážit míče. Kluci se nabízeli a najednou byli ve hře. V první půli jsme byli vlastně skoro celou dobu bez míče,“ porovnal Vorlický.

Jeho celek ale nakonec dokráčel k důležitým třem bodům, na jaře ovládl tři utkání ze čtyř. V tabulce díky tomu vyšplhal už na sedmé místo, v pátek jej však čeká další těžký test, představí se totiž na hřišti Hlučína, který okupuje třetí pozici.

Blansko - Zlín B 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 33. Chyla.

Žlutá karta: 61. Smrčka.

Rozhodčí: Gasnárek - Drozdy, Slabý.

Blansko: Nešetřil – Chyla (63. Pecuch), Feik, Porč, Kapur (90. Jaroš), Dani Lual (63. Williams), Spáčil, Černý Rajčinec, Šedivý (63. Tulajdan), Smrčka (90. Šíp).

Zlín B: Šiška – Silný (63. Kovinič), Jura, Jeřábek, Hellebrand, Kulíšek, Číž, Tkáč (71. Mlýnek V.), Němeček (C) (90. Krtek), Polášek (71. Mlýnek M.), Bužek.