Blansko stejně jako před týdnem dobře vstoupilo do utkání, už v desáté minutě šlo do vedení po střele Karla Jaroše. Kvítkovice si však připravily důraznou odpověď, když krátce po půlhodině hry dvěma góly otočily skóre. Obě trefy padly po standardních situacích, které v domácím táboře vyvolaly velké vášně, žlutou kartu za protesty dostal kromě kouče Vašíčka i asistent trenéra Erik Mihola. „U gólů cítíme trochu křivdu, nejsme si úplně jistí, že to rozhodčí odpískal tak, jak to mělo být. Ale abych byl férový, tak v druhé půli mohli hosté kopat další penaltu,“ pokračoval Vašíček.