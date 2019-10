Jihomoravané jsou na vlastním hřišti stoprocentní. Tři body brali v každém z dosavadních šesti zápasů. „S naší pozicí jsme spokojení. Neřekl bych, že je soutěž lehčí, než jsme si mysleli, ale kádr se v létě vhodně doplnil,“ uvedl blanenský stoper Jiří Huška.

V sobotu ve čtvrt na jedenáct dopoledne čeká blanenskou obranu těžká zkouška. Přijedou hráči třetího Frýdku-Místku. „Máme respekt, ale chceme udržet neporazitelnost a vyhrát,“ vyhlásil jedenatřicetiletý stoper.

Slezané jsou hladoví. Loni jen těsně neprošli do druhé ligy. „Pasuji je na největší favority na postup. Čekám velký zápas,“ ocenil soka kouč Zbyněk Zbořil.

Jenže všechno bezchybné není. Blanenští mají tristní bilanci venku. Na hřištích soupeřů se z vítězství ještě neradovali. „Zažíváme domácí euforii a venkovní trápení. Je z toho krásné druhé místo, ale vadí nám rozdílnost výkonů,“ podotkl Zbořil.

Na výpravách ven jeho svěřenci z pěti pokusů vydolovali jen tři body za remízy. „Doma se nám daří, dáváme góly a je fantastická návštěvnost. Pak přijedeme ven a je z toho maximálně remíza. Dali jsme tam jen dva góly,“ povzdechl si kouč.

V čem problém vězí, zatím netuší. „Týká se to i jiných klubů než nás a závisí to na víc faktorech. V některých zápasech jsme měli špatnou produktivitu, jindy jsme si ani nevytvořili šance. Vrchol byla neproměněná penalta v Petřkovicích. Roli nejspíš hraje i hlava,“ zapřemýšlel Zbořil.

Podobně to vidí také mužstvo. „Trenér nám říkal, že venku to zkrátka nemá takové koule jako doma. Dáváme málo branek, chybí nám produktivita,“ přidal Huška.

Blanenští naopak excelují v obraně. Zatím kapitulovali jen sedmkrát, nejméně ze všech týmů. „Práce trenéra se vždy hodnotí podle toho, zda tým dostává góly. V létě jsme to do kluků museli dostat a myslím, že se to povedlo. Jsou odpovědní směrem dozadu a soupeře do šancí nepouštějí. To je úspěch,“ vyzdvihl trenér.

Ten na lavičce Blanska sedí od zimy. Na jaře ovládl divizi a dovedl klub do třetí ligy. V divizi jeho svěřenci padli jen jedinkrát. „Blansko vyhrálo sezonu s rekordním počtem bodů, ale na jaře nás trápila zranění. Tým jsme doplňovali dorostenci a pár zápasů v poli odehrál i náhradní gólman. Vymstilo se nám to při jedné porážce,“sdělil.

I proto v létě sáhlo vedení k posílení kádru. „Zaměřili jsme se na Slovensko a posily se sportovnímu úseku povedly. Přišla velká kvalita. Defenzivu vyztužil třeba Marián Štrbák se zkušenostmi z nejvyšší soutěže či Adrian Kopicar. Ten byl kapitán slovenské devatenáctky,“ vyjmenoval lodivod.

Ti teď v blanenském dresu čelí silnějším soupeřům. „V divizi kluci neměli konkurenci, ale teď jsme vstoupili do jiného světa. Třetí ligu znám, vtloukal jsem do hráčů celé jaro, že nás čeká nová dimenze,“ řekl Zbrořil.

Tomu odpovídá i nový herní styl. „Loni jsme hráli trochu hurá fotbal, každého jsme přejeli a dovolili jsme si útočit i my obránci. Teď nás trenér brzdí a chce větší zodpovědnost,“ doplnil Huška.

