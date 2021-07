Tváře pro nový tým Blansko hledalo především v řadách svých jihomoravských konkurentů z vyšších soutěží. „Je velice těžké budovat nový kádr, protože hráči z dnešní generace se vidí v první lize, i když tomu jejich kvalita neodpovídá. Měli jsme předjednané kluky z Líšně, Vyškova, Zbrojovky nebo Rosic a čekali jsme, jak se vyvine jejich situace a čekali jsme na ve velkých uvozovkách odpadlíky. Nabádal jsem potom hráče, kteří přišli, aby sami dokázali, že se výš neprosadili neprávem,“ prohlásil nový trenér blanenského mužstva Petr Vašíček.

Jihomoravané pro nový ročník sází především na mládí, výjimkou je akvizice z Líšně, devětadvacetiletý Lamine Fall, jenž přichází společně s o pět let mladším Václavem Minaříkem na hostování. „Ve středu odehráli první přípravný zápas a zapadli velice dobře,“ chválil Vašíček.

Nejzkušenějším mužem kádru bude Machálek. „Po sestupu to bylo takové všelijaké. Přemítal jsem skoro nad koncem kariéry s tím, že půjdu do nižších soutěží. Pak jsem si ale řekl, že jsem pořád zdravý a fotbalu se věnuju dlouho, tak je škoda to zahodit. V Blansku jsem měl platnou smlouvu a vzhledem k rodině a práci to byla nejlepší volba,“ zmínil Machálek.

V kabině plné zelenáčů zaujme roli lídra. „Sázím spíš na kolektiv než na individuality, ale Tomáš jako profesionál může ostatním ukázat, jak být profesionálem a taky stmelí kolektiv,“ prohlásil kouč Vašíček.

Jasno už je taky o brankářích. Duo vytvoří dosavadní náhradní gólman Petr Nešetřil a David Záleský, jenž byl na ročním hostování ve Znojmě. Aktuálně má Blansko na soupisce patnáct jmen, toto číslo ještě není finální. „Chceme aspoň další dva nebo tři hráče. Soutěže se zúčastní osmnáct týmů a je třeba mít širší lavičku. Navíc máme mladé hráče, kterým se třeba nebude dařit, což je v jejich věku naprosto přirozené. Tak abychom mohli rotovat sestavou,“ líčil blanenský kormidelník.

Jeho svěřenci za sebou mají dvě přípravná utkání. O víkendu vyhráli po trefě Machálka na hřišti divizního Žďáru nad Sázavou 1:0, ve středu si poradili na domácím hřišti v přestřelce se Znojmem 4:3. „Nechci, aby nám slušné výsledky zatemnily mysl. Vyhrávat je krásná věc a jsem rád, že máme na čem stavět, ovšem musíme dál makat a pracovat na věcech, které nám v prvních zápasech nevyšly,“ podotkl Machálek.

Další duel sehraje Blansko v sobotu od pěti hodin odpoledne proti Vrchovině, v následujícím týdnu Jihomoravany čekají další dva duely. Nový třetiligový ročník začne Blansku v sobotu 31. července domácím soubojem s dalším novicem soutěže Vratimovem.

Aktuální soupiska FK Blansko

David Záleský, Petr Nešetřil, Tomáš Chyla, Dominik Bažík, Lamine Fall, Martin Kropáček, Tomáš Feik, Adam Fiala, Marcel Hladký, Miroslav Kroutil, Marek Mach, Václav Minařík, Štěpán Alexa, Jiří Tulaydan, Tomáš Machálek