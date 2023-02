Od poloviny ledna v Blansku hostuje i Ahanna Grant Williams, který je také kmenovým hráčem Vyškova. A díky spolupráci obou týmů by do celku kouče Jiřího Vorlického mohla zamířit další posila. „Pevně věříme, že ještě přijde jeden hráč, který by nám měl pomoct vyztužit zadní řady,“ prozradil pro klubový web Vorlický.

Nejde však o jedinou nedávnou aktivitu Blanska na přestupovém trhu. Třetiligový celek finálně stvrdil příchody gólmana Davida Kubici a záložníka Ondřeje Šedivého. Do léta pak klubu z okresního města vypomůže i Ondřej Porč, který na podzim nastupoval za juniorku Slovácka. V Blansku naopak končí Marek Zúbek.

Početná marodka

Nové tváře se trenéru Vorlickému ihned vyplácí. Blansko totiž řeší problémy se zraněnými a nemocnými hráči, do sobotního přípravného zápasu tak mělo jen dva fotbalisty na střídání. „Když to řeknu s nadsázkou, tak před čtrnácti dny jsme nevěděli, koho z kádru vyřadíme, nyní nevíme, koho postavit do utkání. Jaroš, Chyla a Smrčka jsou nemocní, do toho máme dlouhodobější marody. Musíme si s tím poradit,“ podotkl Vorlický.

Výsledkově však zatím početná marodka příliš znát není, jihomoravský tým vyhrál v přípravě čtyři utkání z pěti, v sobotu si poradil s Ráječkem vysoko 11:1. „Byl jsem spokojený s některými pasážemi duelu a to především v útočné fázi. Méně už se mi ale líbilo přepínání do obrany, reagovali jsme pozdě. Kdybychom hráli s třetiligovým soupeřem, tak si myslím, že by nás po našich ztrátách hodně trestal,“ tušil stratég.

Necelé tři týdny před startem jarní části Moravskoslezské fotbalové ligy se tak Blansko blíží do finální části přípravy. „Zátěž postupně zvyšujeme a ještě pár dní v tom budeme pokračovat. Pak už přizpůsobíme program zápasovému rytmu. Špatný zdravotní stav mužstva ovlivnit nemůžeme, ale mnoho hráčů s námi přípravu neabsolvuje, což je škoda,“ dodal Vorlický.