Blanenští fotbalisté pokračují v povedených jarních výkonech. Po prohře v Hlučíně doma opět zabrali, porazili Nové Město na Moravě 1:0 a zůstávají na osmé příčce Moravskoslezské fotbalové ligy.

Blanenští fotbalisté (v tmavém) zdolali na svém hřišti Vrchovinu 1:0. | Foto: Josef Kratochvíl

Přitom na jihomoravský celek nečekal ve třiadvacátém kole žádný lehký soupeř. Vrchovina se také drží uprostřed tabulky, body však sbírá spíš doma.

Jenže klub z Vysočiny se trápí v koncovce, gól nedal ani v sobotu a domácím tak stačila jediná přesná trefa. „Proti Vrchovině se hraje vždy těžko. Má výbornou a organizovanou obranu a hraje spíš na brejky, přičemž počítá s rychlými křídly. Tím, že my hrajeme více po zemi, tak je složitější udolávat defenzivu soupeře, ale vyšlo to,“ popsal pro klubový web blanenský záložník Filip Holman.

Zajímavější podívanou nabídla první půle, kdy si oba celky dokázaly vypracovat své šance. Nebezpečnější však přeci jen byli domácí, kteří za svou snahu byli i těsně před odchodem do šaten odměněni, ve čtyřiačtyřicáté minutě se prosadil Miloš Kapur.

Ve druhém poločase se hra často kouskovala, Vrchovina i výrazně přidala na agresivitě. Blansko však jednogólový náskok bez větších problémů uhájilo. „Bylo to nesmírně těžké utkání, soupeř velmi kvalitně přecházel do útoku. Naštěstí jsme do poločasu dali branku a mohli jsme po pauze mnohem víc kontrolovat hru. Dařilo se nám to především v posledních patnácti minutách, kluci si s tím dobře poradili,“ chválil domácí kouč Jiří Vorlický.

Ten oproti základní sestavě, která vyběhla v Hlučíně, udělal tři změny a sázka na nové hráče se mu vyplatila. „Snažím se o to, aby kluci k fotbalu přistupovali tak, že musí být mentálně odolní. Už jsem několikrát říkal, že nemáme fotbalisty, kteří by byli vyloženě náhradníky, tým je dostatečně široký a je potřeba, aby hráči rotovali,“ dodal Vorlický.

Blansko tak zůstává na osmé pozici třetiligové tabulky s dvoubodovou ztrátou na sedmý Uničov. V příštím kole čeká na klub z okresního města výjezd do Hranic, kde se představí v pátek od šesti hodin večer.

Blansko - Vrchovina 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 44. Kapur.

Rozhodčí: Nápravník – Rosický, Svoboda.

Žluté karty: 80. Spáčil – 56. Nečas, 80. Batelka, 85. Novotný.

Blansko: Nešetřil – Chyla, Porč, Smrčka (C) – Holman, Spáčil – Dani Lual (66. Feik), Jaroš (66. Tulajdan), Šedivý (73. Pecuch), Williams (66. Černý) – Kapur (90+2 Rajčinec).

Vrchovina: Šmída – Bača (46. Hekerle), Nečas (81. Boušek), Svoboda, Batelka, Šteffl, Ráliš, Vašíček (63. Jícha), Matulka, Duda (C), Novotný.