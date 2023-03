Vstup do jara měli z nejnáročnějších, na hřišti kroměřížského lídra padli blanenští fotbalisté 0:2. Předvedli ale velmi sympatický výkon, na který v sobotu jen navázali a před vlastními diváky v důležitém třetiligovém souboji smetli Velké Meziříčí 5:0.

Blanenští fotbalisté (v tmavém) po vysoké výhře utekli od sestupového pásma na pět bodů. | Foto: FK Blansko

Lépe už si jihomoravský celek jarní domácí premiéru nemohl vysnít. V zápaseo šest bodů totiž od úvodu diktoval tempo a svou převahu brzy promítl i do skóre. V jedenadvacáté minutě se nejprve prosadil Jiří Tulajdan, do šaten šlo Blansko už s dvoubrankovým náskokem, který z penalty zařídil Ondřej Šedivý. „Naprosto jsem věřil ve výhru, bylo to podpořené skvělou pracovitostí všech hráčů po prohraném duelu v Kroměříži,“ popsal pro klubový web blanenský kouč Jiří Vorlický.

Střelecké hody

Přestože jeho svěřencive druhé půli ubrali z aktivity, skóre dokázali navyšovat ještě rychleji. Dvakrát se do střelecké listiny zapsal Miloš Kapur, gól si připsal i Martin Pecuch a domácí zvítězili 5:0. „Všichni viděli, jak jsme končili podzim, kdy se nám dařilo herně i střelecky. Chtěli jsme na to jen navázat,“ podotkl Vorlický.

Tabulkově přitom mělo jít o vyrovnanou bitvu, Velké Meziříčí před utkáním na Blansko ztrácelo jen dva body. Jihomoravský celek ale svému soupeři nedal šancia poskočil na deváté místo. „Před zápasem jsme si jasně řekli, co chceme hrát,a nesoustředíme se na soupeře, ale na nás. Chvíli nám trvalo, než jsme najeli na náš fotbal, potom jsme ale vstřelili první branku, která nám hodně pomohla. Pak už jsme se cítili komfortně,“ těšilo Tulajdana.

Po zimních starostechs početnou marodkou se navíc Blansku uzdravuje jeden hráč za druhým. Kromě dlouhodobě zraněných fotbalistů kouči Vorlickému v sobotu chyběl jen gólman David Kubica. „David v pátek začal s tréninkem, uvidíme, jak to bude dál. Ve Zdeňkovi Veselém ale máme plnohodnotnou náhradu. Velkou radost mám z toho, že Tomáš Chyla odehrál skoro celý poločas a Karel Jaroš posledních patnáct minut. Je to velmi příznivé pro další zápasy,“ dodal Vorlický.

Blansko - Velké Meziříčí 5:0

Poločas: 2:0.

Branky: 21. Tulajdan, 34. Šedivý (pen.), 62. a 90. Kapur, 68. Pecuch.

Rozhodčí: Marek – Julínek, Mayer.

Žluté karty: Rajčinec – Šuta, Franěk.

Blansko: Nešetřil – Rajčinec (52. Chyla), Černý, Feik (74. Šíp), Porč – Holman, Spáčil (52. Kapur) – Šedivý, Smrčka (77. Jaroš), Williams (52. Pecuch) – Tulajdan. Trenér: Jiří Vorlický.

Velké Meziříčí: Dubec – Hron (83. Marek Malata), Puža, Šuta, Franěk, Partl (78. Foltýn), Plichta (63. Bouček), Mirek Malata, Sysel (63. Dolejš), Havlík, Smejkal (63. Mucha). Trenér: Jan Šimáček.