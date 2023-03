V posledních týdnech totiž kvůli různým nemocem a zraněním odpadal jeden hráč za druhým. Přestože většina už se vrátila do tréninku, některé opory budou minimálně z úvodu chybět. „Kluci většinu času trénovali, jen tým nebyl pohromadě jako celek, protože se postupně střídala viróza a zranění. Kostra mužstva ale zůstala, takže by se hra neměla tolik lišit od podzimu, noví hráči se snad rychle začlení,“ doufá blanenský lodivod.

Kvalitní náhrada

Změny v kádru:

Přišli: David Kubica (FK Medlov), Ondřej Šedivý (FC Svratka Brno), Ondřej Porč (1. FC Slovácko B), Karel Spáčil (1. SK Prostějov), Petr Šíp (konec hostování v AFK Tišnov), Martin Pecuch (konec hostování v MFK Vítkovice), Ahanna Grant Williams (MFK Vyškov), Danilual Gumnok Thon (prodloužení hosotvání z MFK Vyškov).

Odešli: Marek Kalina (konec hostování z SK Uničov), Kryštof Crhan (konec hostování z FC Svratka Brno), Marek Zúbek (konec hostování z SK Líšeň), Gouamene Sosthene Dano (přestup 1. SK Prostějov), Traore Allasane (konec hostování z MFK Vyškov).

A nových hráčů v blanenském kádru opět není málo. Do týmu v zimním přestupovém období zamířila hned sedmička nových tváří, naopak pět fotbalistů se s klubem rozloučilo. „Noví hráči můžou zastoupit ty, kteří odešli, jsem i přesvědčený, že je opravdu kvalitně nahradí. Mnohem hůře se nám ale bude nahrazovat dvojice Dominik Blažík a Miroslav Kamenský, která se zranila na konci roku, a místo ní nikoho nemáme,“ mrzí Vorlického.

Přesto je ale kouč, který Blansko převzal v září minulého roku, s novým složením kádru spokojený. „Z hlediska individuálních dovedností hráčů je to dobré, zapracování do týmového výkonu ale ještě potřebuje čas. Posily si musí zvyknout na styl, kterým se prezentujeme. To je taková menší nevýhoda, protože kvůli nemocím a zraněním jsme to úplně nestihli,“ podotýká stratég.

Blansko si v generálce poradilo s Velkou Bíteší, činili se střelci

V přípravě třetiligový klub odehrál sedm utkání, ve kterých soupeřům nasázel hned osmatřicet branek, čímž jen navázal na bohaté gólové nadílky z druhé poloviny podzimu. „Náš herní styl nemíníme měnit, stále chceme zastávat stejné principy. Pokud se nám bude střelecky dařit, tak jenom dobře. Ale bude záležet i na tom, jestli budeme schopní zahájit jaro v takovém počtu útočníků, ve kterém jsme nastupovali na podzim,“ nastiňuje Vorlický.

I přes šest výher ze sedmi zimních utkání byl ale šestačtyřicetiletý trenér ke svým svěřencům často kritický. Především z důvodu, že kromě zápasu s Rosicemi Blansko potkávalo soupeře z nižších soutěží. „Kritika byla postavená na tom, s kým jsme hráli, kromě Rosic jsme se nestřetli s týmy, se kterými se na jaře budeme měřit. V některých pasážích duelů nastávaly situace, kdy jsme měli mnohem líp reagovat směrem do defenzivy,“ vysvětluje kouč.