Na vlastním stadionu nenašli třetiligového přemožitele od poloviny října minulého roku. V sobotu však působivá série blanenských fotbalistů skončila, doma padli s Frýdkem-Místkem 0:1. „Soupeř přijel výborně nachystaný a asi si zasloužil vyhrát o trochu víc,“ uznal blanenský asistent trenéra Erik Mihola.

Blanenští fotbalisté (v tmavém) padli doma s Frýdkem-Místkem 0:1. Ilustrační foto. | Foto: Josef Kratochvíl

Se zajímavým tahem přišel domácí realizační tým už před začátkem utkání. Do hry totiž poslal výrazně obměněnou sestavu, oproti předchozímu utkání s Vrchovinou naskočilo do základní jedenáctky hned šest nových tváří. „Rozhodli jsme se trochu zarotovat sestavou, protože disponujeme širokým kádrem. Navíc nemáme vyloženě náhradníky, kluci jsou hodně vyrovnaní, i proto teď dostali šanci hráči s menší minutáží,“ vysvětlil Mihola.

Nově poskládaný tým proti tabulkovému sousedovi rozhodně nepropadl, v rozkouskované první půli plné faulů však přeci jen byl opticky mírně horším celkem. „Nemyslím si, že by kluci odehráli špatný zápas, ale byla poznat mírná nesehranost, třeba záloha nastoupila poprvé v takovém složení. Chybělo nám i trochu klidu, který jsme měli v předchozích zápasech, věděli jsme, co chceme hrát, ale v první půli se nám to úplně nedařilo,“ popsal asistent trenéra Jiřího Vorlického.

Hosté navíc ve 23. minutě šli do vedení, když se prosadil Patrik Rubý. Blansko na nepříznivý vývoj reagovalo hned čtverým poločasovým střídáním, a přestože si následně začalo vytvářet šance, stav utkání vyrovnat nedokázalo. „Po obdrženém gólu jsme se do zápasu sice dostali, ale byli jsme netrpěliví, nedařilo se nám tolik držet míč a tempovat hru. Soupeř byl o trošku lepší, ale škoda šancí ve druhé půli, kdy jsme dvakrát netrefili prázdnou bránu,“ litoval Mihola.

Jihomoravský celek na rozdíl od Frýdku-Místku kvůli nepříznivému počasí neodehrál utkání minulého kola, čtrnáctidenní zápasová pauza domácích byla především v úvodu znát. „Trošku nám možná i ublížilo, že jsme nehráli minulý víkend, vypadli jsme ze zápasového rytmu. Utkání po pauze je vždy takové jiné, než naskočíte zpátky do tempa,“ podotkl třiatřicetiletý stratég.

V nedávných kolech navíc ustaly bláznivé gólové přestřelky Blanska, hned tři z posledních čtyř duelů klubu z okresního města nabídly jedinou přesnou trefu. „Vyplývá to z toho, že soupeři se na nás připravují jinak, protože vidí naše výkony. Když přebíral mužstvo kouč Vorlický, tak se na nás asi nikdo speciálně nechystal, po zimě se to trošku změnilo,“ nastínil Mihola.

I přes prohru Blansko zůstává na devátém místě, bodově se na něj dotáhl právě Frýdek-Místek. Stále jde ale o velké zlepšení mladého týmu oproti krizi v úvodní části sezony. „Potenciál je u kluků obrovský, u některých se ukazuje, že mají i na to nakouknout do vyšší ligy. Pořád jsou to ale mladí hráči, máme věkový průměr okolo třiadvaceti let. Někdy nám v zápasech třeba chybí zkušenost, ale většinou se kluci mezi sebou domluví a nepotřebují nikoho staršího, kdo by je vedl. Stále si ale myslím, že ten svůj potenciál neukázali naplno,“ doplnil bývalý hráč Drnovic nebo Kunštátu.

Blansko - Frýdek-Místek 0:1

Poločas: 0:1.

Branka: 23. Rubý.

Rozhodčí: Cieslar - Bělák, Švehla.

Žluté karty: 19. Tulajdan, 85. Holman – 37. Nevřela, 45+1. Hykel, 72. Střelec, 85. Velner.

Blansko: Nešetřil – Feik, Holman, Dani Lual (46. Kapur), Abdellaoui, Tulajdan, Černý (46. Chyla), Pecuch, Rajčinec (46. Porč), Šedivý (46. Jaroš), Smrčka (C).

Frýdek-Místek: Gergela – Massaniec, Velner (C), Nevřela, Janjuš (87. Janjuš), Barkov (76. Martiník), Obuch, Střelec, Coufal (40. Blejchař), Hykel, Rubý.