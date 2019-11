Zatímco z Kunovic vozí body kde kdo, mladé Slovácko doma prohrálo šest ze sedmi zápasů, má ČSK Uherský Brod své postavení uprostřed tabulky založeno především na bodech z domácího prostředí. Až do utkání s Blanskem slováckou baštu dobyl pouze Slovan Rosice v pátém kole v srpnu (0:1) a po bodu si odvezli jen Znojmo a Uničov.

Sebevědomě domácí začali i proti lídru tabulky. Hned v první minutě mohli jít do vedení, ale Šimon Chwaszcz šanci promarnil. „Naštěstí to byla jediná, do které jsme je za celý zápas pustili, ale mohla nám naši situaci hodně ztížit. V domácím prostředí je Brod hodně nepříjemný soupeř pro každého a potvrdil to i proti nám. Hraje organizovaně, má kvalitní defenzívu a hráči jsou velmi důslední v obou vápnech,“ upozornil Zbořil.

Naštěstí pro jeho tým platilo v zápase nepsané fotbalové pravidlo nedáš – dostaneš. Ve třinácté minutě poslal Michal Ordoš ze středu hřiště do úniku po pravé straně Filip Žáka, jehož střílený přízemní centr dotlačil na vzdálenější tyči i s obráncem do sítě Dominik Urbančok.

Přestože pak hosté předvedli podobných akcí několik, míčem v domácí síti už neskončila žádná. „Nám se v první půli podařilo sehrát pár dobrých akcí po přenesení hry, ale kromě gólové akce ve třinácté minutě tomu vždy něco chybělo. Druhá půle byla hodně nervózní. My jsme naše brejkové situace, a nebylo jich málo, řešili hrůzostrašně. Nedokázali jsme dohrávat akce, kdy jsme domácí dokázali přečíslit a hazardovali jsme s výsledkem. Chyběl tomu pojišťovací gól na 0:2, ale nakonec jsme to dotáhli k tříbodovému zisku,“ kvitoval blanenský lodivod.

ČSK Uherský Brod – FK Blansko 0:1

Poločas: 0:1. Branka: 13. Urbančok. Rozhodčí: Marek – Vostřejš, Rosický. ŽK: Pospíšil (UB). Diváků: 171.

Uherský Brod: Horáček - M. David, Vrága, Flasar (87. R. David), Pospíšil (64. Jaroněk) – Malenovský, Mančík (80. Mareš), Sklenář, Mareš (67. Sedláček) - Josefík, Chwaszcz. Trenér: František Ondrůšek.

Blansko: Doležal – Ilko, Huška, Štrbák, Sedlo – Buchta – Žák (72. Přerovský), Ordoš (81. Paděra), Kopičár (85. Fabuš), Urbančok (72. Štrombach) – Schwendt (55. Tulaydan). Trenér: Zbyněk Zbořil.