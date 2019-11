Uničov je nejtypičtějším představitelem třetí nejvyšší soutěže. Jako jediný klub nechyběl v Moravskoslezské fotbalové lize ani v jediné sezoně od jejího založení na začátku devadesátých let minulého století. Nedávno dokonce odmítl postup do druhé ligy.

FK Blansko – SK Uničov 2:1

Poločas: 1:0. Branky: 15. Přerovský z pen., 73. Schwendt – 85. Bača. Rozhodčí: Černý – Antoníček, Mayer. ŽK: Buchta, Paděra – Strnad, Krč, Krayzel. Diváků: 628.

Blansko: Doležal – Ilko, Huška, Štrbák, Buchta – Paděra – Přerovský (89. Fabuš), Ordoš (59. Traore), Kopičár (87. Šmerda), Urbančok (63. Tulaydan) – Štrombach (59. Schwendt). Trenér: Zbyněk Zbořil.

Uničov: Uvízl - Purzidis (77. Vasiljev), Bala, Krayzel, Můčka - Ambrozek (38. Strnad), Bača, Vichta (71. Hapal), Svoboda - Komenda, Krč. Trenér: Dušan Žmolík.

Zkušené mužstvo velmi dobře ví, jako fotbal v této soutěži hrát a potvrdilo to i v Blansku. „Uničov má výbornou útočnou fázi a hlavně skvěle zvládnutý rychlý přechod do útoku. To jsme chtěli eliminovat, ale musím říct, že jsme jim v první půli nabídli několik takových brejkových situací po našich chybách. Naštěstí obránce Uničova udělal úplně zbytečnou penaltu, ze které jsme šli brzy do vedení,“ zdůraznil trenér Zbyněk Zbořil.

Ten se musel obejít ke služeb v týdnu zraněných Filipa Žáka a Martina Sedla. Proto musel Radek Buchta nastoupit na nezvyklém postu levého obránce, kde zahrál výborně.

I ve druhém poločase pokračovala v podstatě vyrovnaná partie. Zbořil poměrně brzy poslal na hřiště tři čerstvé hráče a jeden z nich, Matěj Schwendt, v 73. minutě získal Blansku dvougólový náskok, což se ukázalo být rozhodující. Hosté totiž byli nepříjemní až do konce a po kontaktním gólu museli domácí své vítězství bránit. „K výměně hráčů jsme sáhli směrem k soubojům, abychom dokázali eliminovat vzrůstající aktivitu hostů. V závěru jsme měli sehrát některé brejkové situace líp, protože pět minut před koncem se po skrumáži povedlo hostům snížit a byly to ještě nervy. V posledních zápasech už tam z naší strany není taková lehkost, ale dokážeme ty zápasy vybojovat. To stejné nás určitě čeká za týden na Vrchovině,“ dodal spokojený kouč Zbořil.