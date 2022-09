Minulý týden už pak byl jen vyústěním herní krize, Blansko nejprve ve středu prohrálo v Rosicích, o víkendu pak právě s Hlučínem. Z posledních dvou utkání tak má skóre 0:6. „Snaha je pěkná, ale tady nejsme u mládeže, kde se hodnotí i předvedená hra. Tady už jsou hlavní body a místo toho, abychom jich měli dvanáct, tak se stresujeme. Nevím, kde je chyba, kluci makají, na nic se nevykašlou, ale chybí nám důraz před oběma brankami,“ popsal asistent kouče Vašíčka.

Kunštát i díky videu smetl Boskovice. Hrajeme jako staří páni, zlobí se Havlíček

Pokud někde nejvíc tlačí Blansko bota, pak je to právě v útoku. Třetiligový celek čeká na přesnou trefu už přes tři sta minut, přitom do šancí se hráči dostávají. Jednu po druhé však neproměňují. „Mohli jsme třeba snížit na 1:3, ale nestalo se tak, protože jsme do té situace pořádně nešli. Nikdy jsem sice nehrál žádnou vyšší soutěž, ale vždy jsem do vápna chodil bezhlavě. Dostal jsem tam nakopáno, ale měl šanci dát gól. Kluci tam chodí moc opatrně, jsou moc svázaní,“ kritizoval Mihola.

I po šesti kolech tak klub z okresního města zůstává na čtyřech bodech. Hůře už jsou na tom pouze Znojmo a Vítkovice. „Jsme v křeči. Soupeř využije každou naši chybu a my prostě nedokážeme dát gól, abychom se třeba uklidnili a vedli 1:0. Myslím si, že kdybychom proti Hlučínu vedli, tak vyhrajeme,“ spekuloval bývalý útočník.

Ten společně s ostatními členy realizačního kádru bude mít za úkol blanenské hráče rychle dostat ze špatné nálady. Už v sobotu je totiž čeká velmi důležitý zápas na půdě Nového Města, které má v tabulce jen o bod víc. „Bude to těžké, protože Vrchovina hrála docela vyrovnanou partii i právě na hřišti Hlučína. Ale my už to hodláme zlomit, uzpůsobíme tomu celý týden. Kluci si ale asi musí sami sednout a trochu si to vyříkat. Bez důrazu a sebeobětování to nepůjde, to tady jinak nemáme co dělat,“ uzavřel Mihola.

FK Blansko - FC Hlučín 0:3

Poločas: 0:2.

Branky: 15. Plesník, 35. Tomšů, 67. Moučka.

Žluté karty: 44. Dano, 86. Kamenský - 28. Wala.

Rozhodčí: Tomanec - Drozdy, Mayer.

Blansko: Kalina - Chyla, Blažík, Smrčka, Kamenský - Feik, Dano (63. Alassane) - Thon, Holman (88. Chloupek), Abdellaoui (69. Crhan) - Kapur (63. Tulajdan).

Hlučín: Lapeš - Wala (46. Moučka), Hasala, Lehnert, Holzer (61. Buchvaldek), Šindler, Tomšů, Plesník, Smékal, Mládek (73. Ptáček), Zajíček (86. Kocur).