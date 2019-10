Blansko - I sedmý domácí zápas v Moravskoslezské lize blanenský nováček vyhrál. Každá výhra je cenná, ale vítězství 1:0 nad MFK Frýdek-Místek v téhle fázi soutěže, po prohře venku a hlavně s ambiciozním soupeřem, je možná nejdůležitější v celém podzimu.

Fotbalisté Blanska. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lubomír Budný

Navíc cesta ke třem bodům tentokrát do domácí nebyla po hladké asfaltce a pořádně hrbolaté polňačce „Jednoznačně považuji Frýdek za největšího favorita na postup do druhé ligy a očekával jsem těžký „druholigový“ zápas. Soubojový, srážecí, prostě válku, kterou rozhodnou maličkosti. To se potvrdilo v plné míře, k čemuž přispěl i těžký terén,“ upozornil po zápase trenér Blanska Zbyněk Zbořil.